Snapdragon 8 Gen 4, svelate le caratteristiche del SoC Qualcomm

In attesa della presentazione ufficiale, possiamo scoprire in anteprima i segreti del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Il debutto del SoC Snapdragon 8 Gen 4 è previsto entro la fine dell’anno con un evento dedicato alle novità di Qualcomm. In occasione dello Snapdragon Summit 2024, che si terrà dal 24 al 26 ottobre, il chipmaker solleverà il sipario su tutte le novità tecnologiche previste per la nuova generazione di prodotti.

Il keynote di apertura si concentrerà, quasi certamente, anche sullo Snapdragon 8 Gen 4. Il nuovo chipset di punta di Qualcomm è oggetto di indiscrezioni da molto tempo ma le ultime informazioni emerse permettono di conoscerlo meglio.

Stando a quanto emerso in un nuovo report, possiamo scoprire che lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà caratterizzato da due differenti versioni. Infatti, i numeri di serie trapelati indicano due differenti modelli caratterizzati dai codici SM8750 e SM8750P.

Se con il codice SM8750 si andrà ad indicare la versione standard del Ssytem-on-Chip, con il codice SM8750 si indicherà la versione overclockata. Al momento non è chiaro se la versione con frequenza operativa maggiore sarà disponibile per tutti i produttori o sarà in qualche modo legata ai SoC denominati “for Galaxy” utilizzati da Samsung in esclusiva sui propri device.

In ogni caso, lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà realizzato sulla base di un processo produttivo a 3nm di nuova concezione. Questa scelta permetterà di migliorare le performance e ottimizzare i consumi rispetto alla precedente generazione. I prossimi flagship, quindi, potranno contare su una maggiore potenza disponibile ma, al tempo stesso, su un minore dispendio energetico nell’utilizzo quotidiano.

L’architettura hardware sarà basata sulle CPU Oryon sviluppate da Qualcomm e la GPU Adreno appartenente alla serie 8. Trattandosi di un SoC pensato per la fascia alta del mercato, ci aspettiamo una grande potenza computazionale in grado di gestire molti processi in contemporanea oltre che fornire una grafica di alto livello.