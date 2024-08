Soltanto qualche tempo fa il produttore tech Poco aveva annunciato ufficialmente per il mercato indiano il suo primo tablet, ma a quanto pare l’azienda non ne ha ancora abbastanza. Nel corso delle prossime settimane sarà infatti annunciato ufficialmente un nuovo dispositivo, noto al momento con il nome di Poco Pad 5G. Questo modello, come suggerisce il nome, sarà quindi in grado di supportare la navigazione sulle nuove reti di quinta generazione. Proprio questo device è stato da poco avvistato sul noto sito web Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco Pad 5G, il nuovo device passa dal noto portale di benchmark Geekbench

Nel corso delle ultime ore un nuovo dispositivo a marchio Poco è stato avvistato sul noto sito web Geekbench. Come già accennato in apertura , ci stiamo riferendo al nuovo Poco Pad 5G. Quest’ultimo è stato da poco avvistato nei database di Geekbench con il numero di modello Xiaomi 24074PCD2I.

Per quanto riguarda i punteggi, il nuovo device dell’azienda a marchio Poco ha totalizzato fino a 1035 punti in sigle core e fino a 2978 punti in multi core. Per quando riguarda le presunte specifiche tecniche, i benchmark ci hanno rivelato che a bordo sarà presente un processore a marchio Qualcomm, più precisamente il soc Snapdragon 7s Gen 2. A supporto ulteriore per le performance, troviamo poi sicuramente fino a 8 GB dj memoria ram.

Come ultima piccola informazione, il sito web Geekbench ci ha anche rivelato che a bordo di questo dispositivo sarà installato Android 14. Per il momento questo è quello che sappiamo per certo su questo prossimo dispositivo a marchio Poco. Per quanto riguarda il resto , comunque, immaginiamo che nn si discosterà molto dal fratello gemello dotato del solo supporto alla connettività 4G. Staremo a vedere non appena emergeranno nuove informazioni. Continueremo a tenervi comunque aggiornati non appena emergeranno nuove informazioni di rilievo.