Durante lo scorso weekend siamo riusciti ad intercettare le numerose dicerie riguardo le presunte specifiche tecniche del prossimo chip di Qualcomm, questo si colloca negli ottimi “entry level”. Il chip in questione è lo Snapdragon 4S Gen 2, e come intuibile dal nome le somiglianze con il 4 Gen 2 sono evidenti, comunque nella fascia di prezzo in cui si trova non si sente in modo marcato il cambio di velocità e prestazione di quest’ultimo di anno in anno.

Snapdragon 4S Gen 2 finalmente è ufficiale.

Nello specifico costatiamo che il 4S sembra una versione del chip depotenziata rispetto quello uscito un anno fa circa, l’originale. Infatti le slide che sono state trapelate ci indicano 2 performance core fino a 2GHz di frequenza uniti a 6 efficiency core fino a 1,8 GHz, contro i 2,2 e i 2 GHz che ha il S4G2. L’architettura dei core potrebbe essere la stessa, quindi con una derivazione Cortex-A78 e Cortex-A55. Un’altra limitazione indica il supporto solo fino ai 90Hz riguardo i display in FHD+, mentre l’S4G2 riesce a raggiungere i 120Hz, ed è compatibile solo con la RAM LPDDR4X, mentre l’altro riesce a lavorare anche con la LPDDR5. Comunque i dettagli riportati qui sotto evincono le differenze che ha lo Snapdragon nuovo con quello vecchio.

Processo produttivo: 4 nm

CPU: 2x performance core (probabilmente derivati da Cortex-A78 a 2 GHz e 6x efficiency core (probabilmente derivati da Cortex-A55 a 1,8 GHz)

GPU: Qualcomm Adreno, modello esatto non specificato, supporto hardware H.265 e VP9, display max 1080p90 (S4G2 arriva fino a 120 Hz pari risoluzione)

Connettività wireless: 5G da max 1 Gbps downlink, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1

Connettività cablata: USB 3.2 Gen 1 Type-C, UFS 3.1

RAM: LPDDR4X 2.133 MHz (S4G2 supporta anche le LPDDR5)

ISP: Qualcomm Spectra dual a 12 bit, camera max 32 o 16+16 MP con 30 FPS ZSL o 84 MP senza ZSL, video max 1080p60

Ricarica: Qualcomm QuickCharge 4.1

Questo sarà il “nuovo punto di partenza”, nel mercato entry level del chipmaker americano, e lo troveremo montato negli smartphone più economici. Qualcomm dice che Xiaomi ed i suoi altri brand saranno tra i primi a usare e progettare degli smartphone basati su questo nuovo chip.