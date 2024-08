Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series: lusso e comfort

Mercedes-Maybach amplia la sua gamma con una nuova interpretazione del lusso su quattro ruote: la SL 680 Monogram Series. Il modello ha prestazioni uniche e spaventosamente potenti, ma non è solo questa che la rende un pezzo da vera collezione. Non è destinata a star ferma in un garage, ma ha bisogno di essere sfoggiata in tutto il suo splendore. Tutti meritano di ammirare il raffinato design e l’attenzione di Mercedes ai dettagli. Non abbiamo a che fare con un SUV qualunque, bensì di una roadster di lusso che combina eleganza e comfort in una versione sportiva e scattante.

La Maybach SL 680 Monogram Series è disponibile in due varianti di design, “Red Ambience” e “White Ambience”. Entrambe le versioni vantano un frontale caratterizzato da una griglia illuminata tipica di Maybach e da una stella Mercedes posizionata verticalmente sul cofano. Tra gli elementi di design spiccano gli accenti in oro rosa nei fari e una cornice cromata per il parabrezza. I clienti possono scegliere tra cerchi Monoblock a cinque fori o cerchi a più razze da 21″, per completare il look esclusivo. La capote, in tessuto nero, è arricchita da un elegante motivo Maybach in colore antracite, che può essere aggiunto anche al cofano grazie a un processo di stampa su metallo levigato a mano. Al posteriore, luci dedicate, una fascia cromata e un nuovo diffusore completano l’estetica.

Motorizzazione ed abitacolo della nuova Mercedes

La Maybach SL 680 Monogram Series presenta un fantastico e potente motore V8 biturbo da ben 4.0 litri. Con esso riesce ben a raggiungere 585 CV e persino 800 Nm di coppia. Con trazione integrale e sterzo sull’asse posteriore, la vettura ha una guida incredibilmente stabile e confortevole anche alla velocità più alta in assoluto. Anche le sospensioni e i supporti motore sono stati modificati, mentre il sistema di scarico è ancora più silenzioso. L’accelerazione è fantastica e passa da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,1 secondi. Questo bolide tocca poi una velocità massima di 260 km/h. Le prime consegne, da quel che sappiamo, della Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series sono previste fra un bel po’, fra circa un anno. All’interno invece della Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, troviamo sempre tanto lusso e grande comfort. L’abitacolo è rivestito in pelle Nappa Crystal White unica, che ricopre non solo i sedili, ma anche tutto il resto con i pannelli delle porte e la console centrale.