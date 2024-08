Tesla: aumento prezzi del Cybertruck e rimozione versione base

Allora, la Cybertruck Tesla ha fatto tanto parlare di sé. Si tratta di un auto elettrica che ami o odi, non è come tante. Ha un design ben definito, spigoloso, per alcuni futuristico e per altri non poi tanto piacevole esteticamente. Una cosa certa è che quando è stata lanciata ha comunque riscosso un gran bel successo. Ora Tesla ha apportato modifiche belle grosse riguardanti i prezzi del Cybertruck. La società ha rimosso la versione base a trazione posteriore e, ben più importante, ha incrementato di 20.000 dollari il prezzo delle altre versioni. Mica due spicci. Fino al 5 agosto, i clienti potevano scegliere tra tre varianti del Cybertruck. La versione Rear-Wheel Drive era a 60.990 dollari, la All-Wheel Drive a 79.990 dollari e il modello di punta Cyberbeast a 99.990 dollari, già un investimento che ora sale di parecchio.

Costo più alto, meno comfort ma tempi più ridotti per e consegne della nuova Tesla

Con la revisione, la versione base RWD è stata rimossa dal configuratore Tesla. I prezzi delle altre varianti come detto sono aumentati. Ora, il Cyberbeast costa 119.990 dollari, mentre la versione AWD ha subito un incremento a 99.990 dollari. Questo significa che i nuovi clienti devono affrontare una spesa minima di 39.000 dollari in più rispetto al costo precedente della variante promessa.

Oltre all’aumento dei prezzi, Tesla ha anche modificato i tempi, ma in positivo. I nuovi acquirenti delle versioni AWD e Cyberbeast potrebbero ricevere il loro veicolo entro quest’anno, anziché l’anno prossimo. Questo anticipo ha suscitato speculazioni sulle reali dinamiche delle prenotazioni e delle vendite del Cybertruck. Tesla non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo questi cambiamenti, lasciando aperte molte domande sulla strategia dietro queste modifiche alquanto strane. Alcuni analisti ipotizzano che l’azienda stia cercando di ridurre le scorte invendute o di far fronte a cancellazioni di ordini da parte di clienti scontenti. Pare normale che molti clienti dopo tutte queste manovre improvvise non siano più tanto convinti.

Tesla sembra quindi aver adottato una strategia di aumento dei prezzi per massimizzare i profitti sul Cybertruck. Resta da però vedere se questa mossa riuscirà a mantenere il forte interesse verso il nuovo pickup elettrico o se sarò una mossa troppo azzardata e finirà per scoraggiare potenziali acquirenti. Come finirà?