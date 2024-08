Skoda Elroq: pronto il nuovo SUV elettrico della casa

La Skoda Elroq è pronta a diventare il prossimo punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti elettrici. Questo nuovo modello della casa automobilistica boema, il cui debutto è previsto per l’autunno 2024, è stato al centro dell’attenzione negli ultimi mesi. Mentre i dettagli tecnici sono già stati rivelati, il design esterno rimane avvolto nel mistero, con l’auto sempre avvistata ricoperta dalle classiche pellicole di camuffamento.

La Elroq sarà il primo modello a sfoggiare il nuovo linguaggio stilistico di Skoda, denominato “Modern Solid”. Questo stile si distingue per linee semplici e rotondeggianti, mantenendo al contempo un carattere deciso. La concept Vision 7S e l’Epiq hanno già anticipato alcuni di questi elementi, con il frontale caratterizzato da sottili gruppi ottici a forma di Y rovesciata e un aspetto complessivamente robusto e imponente.

Dettagli probabili della nuova elettrica Skoda Elroq

I dettagli finali del design non siano ancora stati svelati, ma ci si aspetta che la Elroq mantenga molti degli elementi visti nelle concept car. Probabilmente vedremo alcune modifiche attuate per adattarla alla produzione di serie. Sul lato posteriore, i gruppi ottici seguiranno lo stile delle attuali Skoda. La società rinuncerà forse alle soluzioni più estreme per vertere su un look più tradizionale. Anche l’aerodinamica avrà un importante ruolo. Questa presenterà un coefficiente di resistenza aerodinamica (cx) di 0,26, fondamentale per ottimizzare l’efficienza di un’auto elettrica.

La Elroq sarà un suv dalle dimensioni ridotte, compatte. L’auto Skoda dovrebbe possedere una lunghezza di circa 4,3 metri. La piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, progettata specificamente per veicoli elettrici, fungerà da base e permetterà un utilizzo intelligente di tutto lo spazio interno. La Skoda Elroq presenterà poi diverse opzioni di batterie: avremo versioni da 55 a 82 kWh. Le potenze varieranno invece andando da 170 a 299 CV. L’autonomia massima per quanto dichiarato dalla società stessa è di 560 km, con una ricarica rapida che raggiunge i 170 kW. La Skoda Elroq è quindi pronta e porterà una ventata di novità nel mondo dei SUV elettrici. Riuscirà a conquistare con le sue caratteristiche?