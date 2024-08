Il celebre pickup elettrico di Tesla, il Cybertruck, è recentemente al centro di una vicenda che unisce tecnologia automobilistica e geopolitica. Ramzan Kadyrov, il controverso leader della Repubblica Cecena noto per il suo governo autoritario e le gravi accuse di violazioni dei diritti umani, ha pubblicato sui social media immagini di un Cybertruck modificato con finalità militari.

Il Cybertruck con mitragliatrice integrata di Kadyrov

Kadyrov, che ha espresso ammirazione per Elon Musk, definendolo un “genio dei tempi moderni”, ha rivelato di aver ricevuto un Cybertruck, sul quale ha fatto montare una mitragliatrice. Il leader ceceno ha dichiarato l’intenzione di utilizzare questo veicolo nella cosiddetta “operazione militare speciale”, il termine adottato dalla Russia per l’invasione dell’Ucraina.

La provenienza del veicolo solleva interrogativi. Nonostante Kadyrov ringrazi pubblicamente Musk, gli analisti dubitano che Tesla abbia fornito direttamente il Cybertruck, poiché ciò violerebbe le sanzioni internazionali contro la Russia. È più plausibile che il ringraziamento di Kadyrov riguardi l’esistenza stessa del veicolo piuttosto che una fornitura diretta.

Questo episodio solleva interrogativi sulla presenza dei Cybertruck in Russia. All’inizio dell’anno, due esemplari erano stati temporaneamente bloccati alla frontiera lituana a causa di sospetti sulla loro destinazione finale in territorio russo. Non è chiaro se il Cybertruck mostrato da Kadyrov sia uno di quelli bloccati o se sia stato importato successivamente attraverso canali non ufficiali.

Il Cybertruck è noto per la sua carrozzeria resistente, realizzata in acciaio inossidabile laminato a freddo, progettata per offrire una protezione superiore contro ammaccature, danni e corrosione. Tuttavia, il veicolo non era stato concepito per scopi militari, e la sua trasformazione in un mezzo bellico è un uso non previsto e controverso.

Una questione morale

Questo sviluppo solleva questioni etiche sull’uso duale delle tecnologie civili e su come le autorità e Tesla gestiranno l’impiego di tali veicoli in contesti di conflitto. La situazione resta complessa e potrebbe avere ripercussioni significative per la regolamentazione dell’esportazione di tecnologie avanzate.