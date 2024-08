Google continua a modificare il proprio ecosistema. Da un po’ l’azienda di Mountain View sta concentrando i suoi sforzi in una serie di aggiornamenti che promettono di migliorare l’intera esperienza dei suoi utenti. Tra i protagonisti dei più recenti interventi troviamo Google Messaggi. Appena qualche tempo fa, la piattaforma era stata coinvolta in una serie di modifiche. Quest’ultime riguardavano l’interfaccia dell’app. Tra le modifiche principali che sono state introdotte c’è anche l’introduzione di Gemini. Ora sta per arrivare una nuova modifica che potrebbe non essere ben accetta dagli utenti. Di cosa si tratta?

Nuova modifica in arrivo per Google Messaggi

Secondo quanto riportato da Android Authority è stata identificata una nuova modifica all’interno del teardown dell’APK. Quest’ultima riguarda l’ultima versione beta di Google Messaggi. Secondo quanto riportato sembra che l’azienda di Mountain View intenda eliminare la funzione picture-in-picture per YouTube.

Tale opzione è stata introdotta nel 2022 e forniva agli utenti la possibilità di guardare video su YouTube inoltrati dai propri contatti. Tali filmati erano visibili in una finestra mobile che forniva loro la possibilità di non chiudere l’app Google Messaggi durante la visione. Con l’introduzione di tale modifica, sembra invece che gli utenti verranno reindirizzati sull’applicazione per i video. Il motivo di suddetta scelta non è noto. Google al momento non ha rilasciato informazioni relative alla questione. Si è ipotizzato che si tratterebbe di una scelta dipesa dal fatto che l’opzione non viene utilizzata molto dagli utenti. Ma si tratta solo di voci.

Come riportato da Android Authority nel codice della beta di Google Messaggi non è più presente la funzione. Ciò significa che l’opzione per le miniature e le anteprime dei video di YouTube non verranno più mostrate nella versione stabile dell’app di messaggistica.

Una decisione che potrebbe scontentare diversi utenti. Nel mentre però Google garantisce che sono in arrivo nuove funzioni per YouTube riguardo il design del mini player e l’introduzione di nuovi “tasti“.