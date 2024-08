Nelle scorse ore sono trapelati i primi dettagli in merito all’utilizzo sul campo del SoC Tensor G4 e non sembrano del tutto soddisfacenti. Il chipset sviluppato da Google non sembra in grado di pareggiare le prestazioni offerte dai diretti rivali.

In particolare, alcuni leaker hanno segnalato il thermal throttling che ne limita le prestazioni quando sotto sforzo. Tuttavia, i problemi non sembrano limitarsi a questo stando a quanto emerso dai primi benchmark. I risultati ottenuti dagli smartphone della serie Pixel 9 non soddisfano le aspettative degli utenti in termini di prestazioni pure.

Lo YouTuber Sahil Karoul ha testato un Pixel 9 effettuando diversi test benchmark e prendendo nota dei differenti punteggi ottenuti. Il punteggio ottenuto su AnTuTu v10, il Pixel 9 ha fatto registrare un punteggio di 927.945.

Il SoC Tensor 4 di Google non impressiona su AnTuTu e Geekbench, la potenza a disposizione è nettamente inferiore al SoC Snapdragon 8 Gen 3

Se si considera che lo Snapdragon 8 Gen 3 supera i 2 milioni di punti su AnTuTu, il divario di punteggio è enorme. Infatti, la differenza di performance sulla potenza pura in termini percentuali si attesta intorno al 50%.

Uno scenario simile si verifica anche su Geekbench 6. Su questa piattaforma di benchmark, il Tensor G4 e il Pixel 9 totalizza 1556 punti nel test single-core e 3706 punti in quello multi-core. Lo Snapdragon 8 Gen 3, nello stesso test, ha totalizzato rispettivamente 2226 e 6917 punti.

Inoltre, non va dimenticato che alle prestazioni più basse rispetto alla concorrenza, si aggiunge anche il thermal throttling. Quando i core della CPU vanno sotto sforzo, tendono a surriscaldarsi e il sistema abbassa le frequenze operative per protezione. La potenza del processore, in seguito a questo problema, si riduce di quasi il 50%.

Ricordiamo che si tratta dei primi test benchmark e che le massime prestazioni del SoC difficilmente vengono raggiunte. Inoltre, nell’utilizzo quotidiano del device subentrano una serie di fattori ulteriori che vanno oltre la potenza del chipset e per poter valutare appieno la famiglia Pixel 9 sarà necessario testarlo con mano nella sua interezza.