Continuano senza sosta le varie offerte di rete mobile proposte dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Quest’ultimo, in particolare, continuerà ad offrire il suo vasto catalogo di offerte strepitose almeno fino alla fine del mese. Gli utenti avranno letteralmente l’imbarazzo della scelta grazie alla sua fantastica proposta. Vediamo qui di seguito le offerte mobile più interessanti che saranno ancora disponibili.

Kena Mobile, continuano fino a fine agosto le super offerte dell’operatore

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continuerà a proporre le sue fantastiche offerte ancora per un po’ di tempo. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha prorogato la loro disponibilità almeno fino alla fine del mese di agosto 2024. Questo permetterà agli utenti di poter scegliere l’offerta migliore e ad un super prezzo conveniente.

Tra le offerte di rete mobile ancora disponibili, in particolare, troviamo ad esempio la nota Kena 5,99 Promo 100. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati con connettività 4G. Gli utenti avranno poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 5,99 euro al mese.

Un’altra offerta mobile degna di nota è quella denominata Kena 7,99 Promo Rush 150. Quest’ultima, a differenza della precedente, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Rimangono poi sempre inclusi anche con questa offerta minuti di chiamate senza limiti verso e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Ricordiamo comunque che, per gli utenti che decideranno di pagare il rinnovo con il metodo di pagamento di Ricarica Automatica , è previsto un bundle mensile extra di 100 GB.

Insomma, si tratta come gia detto di offerte di rete mobile estremamente eccezionali e che lasciano letteralmente senza parole.