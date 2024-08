Google ha appena lanciato una funzionalità molto attesa per gli smartwatch Galaxy equipaggiati con Wear OS. Ovvero la possibilità di utilizzare Google Maps in modalità offline. Questa innovazione è stata presentata insieme ai nuovi Pixel 9 e PixelWatch 3. Promettendo di trasformare il modo in cui gli utenti navigano con i loro dispositivi indossabili. Gli utenti infatti ora potranno salvare le mappe direttamente sui loro orologi e accedervi senza necessità di una connessione internet. Per sfruttare questa funzione, è necessario aggiornare l’app GoogleMaps alla versione beta 11.140.0701.W, già disponibile per il download.

Nuovo Google Maps: implicazioni e vantaggi

Tale innovazione, come detto, consente di scaricare le mappe dell’area di interesse direttamente sullo smartwatch, ma con alcune condizioni. La sincronizzazione avviene solo quando l’orologio è in carica e con il Wi-Fi attivo. Gli utenti troveranno una nuova sezione chiamata “Mappe Offline” nel menu dell’app, subito sopra le “Impostazioni”. Qui, sarà possibile visualizzare le aree scaricate, controllare la dimensione dei dati. Ma anche eliminare le mappe non necessarie e gestirle tramite lo smartphone associato. Tutto ciò rappresenta un importante passo avanti per migliorare l’autonomia dei Galaxy Watch. Soprattutto per quelli senza connessione LTE.

L’introduzione della navigazione offline sui GalaxyWatch offre diversi vantaggi. Soprattutto per coloro che utilizzano orologi senza connettività cellulare. La nuova opzione consente di navigare a piedi senza bisogno di avere il cellulare a portata di mano. In più, potrebbe incentivare altri produttori di smartwatch a sviluppare e implementare funzioni simili. Arrivando ad arricchire, ancora di più, l’esperienza degli utenti di dispositivi indossabili.

Tale novità potrebbe quindi spingere ulteriori innovazioni nel settore. Infatti è probabile che questi accessori diventeranno con il tempo sempre più richiesti. In quanto la loro praticità ed utilità è già abbastanza chiara. Come ogni nuovo prodotto avranno bisogno ovviamente del loro tempo per essere apprezzati da una pluralità di persone. Ma le aspettative a riguardo sono molto positive.