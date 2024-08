Samsung sembra decisa a cambiare strategia con il suo prossimo Galaxy S24FE. Alcune informazioni a riguardo sono infatti giunte da recenti fughe di notizie provenienti dalla Corea del Sud. Se negli anni passati la linea FE ha subito ritardi e decisioni di marketing discutibili, quest’anno il colosso sudcoreano pare intenzionato a lanciare il Galaxy S24 FE su scala globale già a ottobre 2024. La mossa rappresenta un notevole cambiamento rispetto all’ S23 FE. Il quale, pur presentato a ottobre 2023, è arrivato sul mercato italiano solo nei primi mesi del 2024. Finendo così per sovrapporsi al lancio della serie GalaxyS24. Questo anticipo potrebbe consentire a Samsung di catturare una fetta più ampia di mercato prima dell’arrivo di altre novità.

Caratteristiche e specifiche del Galaxy S24 FE

Secondo voci di corridoio, il Galaxy S24 FE sarà uno degli strumenti principali attraverso i quali Samsung intende consolidare la propria leadership nel settore dei cosiddetti “telefoni AI”. Una categoria che si sta rivelando sempre più strategica anche nella fascia medio-bassa. Le aspettative a riguardo molto sono alte. Poiché tale tipologia di smartphone ha sempre rappresentato un buon compromesso tra qualità e prezzo, attirando un vasto pubblico. Oltre al GalaxyS24 FE, entro la fine dell’anno, precisamente a dicembre, dovrebbe fare il suo debutto anche il GalaxyA16.

Ma cosa ci riserva esattamente il Galaxy S24FE in termini di specifiche tecniche? Innanzitutto, il display sarà più ampio rispetto al predecessore, passando da 6,4 pollici a 6,7”. Il pannello sarà un Super AMOLED con risoluzione Full HD+ ed una luminosità massima di 1.900 nit. Cosa che garantirà una visione eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il processore è nettamente migliorato rispetto all’Exynos 2200. Quest’ ultimo disporrà di 10 core anziché 8. Il quarto promette prestazioni più elevate e una maggiore efficienza energetica.

Dal punto di vista fotografico, il prossimo arrivato non sembra però presentare grandi innovazioni. In quanto mantiene una fotocamera principale da 50MP e un’ultra grandangolare da 12MP. Anche la camera frontale resta invariata, con un sensore da 10MP. Sembra infatti che Samsung punta particolarmente sull’integrazione dell’intelligenza artificiale. Ciò al fine di migliorare l’esperienza d’uso complessiva, rendendo le funzioni AI ancora più centrali. Tra le altre caratteristiche, si confermano il design in metallo, il lettore di impronte sotto il display e la batteria da 4.565mAh con carica rapida da 25W.