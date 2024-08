WhatsApp: ecco cosa succede se rispondete alla nuova truffa

Un fenomeno al quale dovete prestare fortemente attenzione è costituito senza alcun dubbio dalle truffe online, questi attacchi stanno godendo di un’espansione davvero vasta grazie ai numerosi canali di comunicazione che consentono ai truffatori di mettersi in diretto contatto con le vittime da truffare e derubare, Internet ha infatti azzerato le distanze nel mondo, ma anche appunto tra malintenzionati e prede.

L’ultima frontiera della Truffa online è diventata sfortunatamente WhatsApp, il social di messaggistica istantanea infatti è molto utile per restare in contatto con i propri amici ma consente anche ai truffatori di raggiungere una vastità di possibili vittime con l’obiettivo ovviamente di defraudarle per impossessarsi di dati sensibili come codice di accesso bancari o le password per gli account social.

Proprio recentemente in Italia è entrata in circolazione una nuova truffa che sfrutta per l’appunto WhatsApp per contattare le vittime e indurle in errore tramite dei banali messaggi che sfruttano però l’ingegneria sociale per abbassare la guardia della vittima e portarlo a fare ciò che i truffatori desiderano.

Cosa succede

Il messaggio in questione esordisce come un banale piccolo testo che esorta la vittima a dedicare un po’ di attenzione per l’appunto ai truffatori, in caso di risposta questi ultimi procederanno alla truffa vera e propria usando minacce di tipo sessuale o inganni che offrono all’utente facili guadagni sul web.

Generalmente questa tipologia di messaggi arriva da numeri poco conosciuti che non sono presenti nei nostri contatti e che hanno prefissi decisamente improbabili, un altro dettaglio distintivo è la qualità lessicale che non è certamente tra le più eccelse.

Ovviamente quello che dovete fare e non rispondere a questo messaggio è bloccare immediatamente l’utente che ve lo ha mandato, ricordate di avere sempre occhio scettico dal momento che questa tipologia di messaggio nella stragrande maggioranza dei casi si rivela per l’appunto tentativo dei truffa potenzialmente pericoloso in grado di recare danni irreparabili.