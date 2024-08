Google Pixel Watch 2 può essere considerata come il giusto compromesso per gli utenti che sono alla ricerca di uno smartwatch di ottima qualità, ma allo stesso tempo non vogliono investire quasi 400 euro per l’acquisto di un dispositivo di casa Apple. Il design di questo prodotto è assolutamente iconico, poiché presenta un quadrante circolare con bordi fortemente arrotondati che vanno a formare una sorta di calotta circolare, pronta ad offrire una continuità nel display con la parte posteriore.

Il cinturino è realizzato interamente in silicone, nel nostro caso di colorazione nera, con materiale di più che discreta qualità, impreziosito da una perfetta chiusura nella parte posteriore, molto stabile ed efficace, oltre decisamente ergonomica, senza arrecare particolare fastidio nella parte posteriore, per quanto riguarda proprio l’ergonomia generale.

Non perdetevi le offerte Amazon con i codici sconto gratis, avrete così i prezzi più bassi in esclusiva assoluta solo sul vostro smartphone con il nostro canale Telegram ufficiale.

Google Pixel Watch 2: la promozione più attesa su Amazon

Il prezzo mediano di Google Pixel Watch 2 è più che bilanciato per la fascia di prezzo di posizionamento, infatti nell’ultimo periodo è stato commercializzato su Amazon a circa 339,65 euro. Solamente in questi giorni è prevista una forte riduzione, pari al 28% della suddetta cifra, il che lo porta a costare solamente 244,34 euro, approfittando inoltre di garanzia legale della durata di 24 mesi. Lo potete acquistare qui.

Come era facilmente intuibile, al suo interno è possibile trovare sistema operativo Wear OS 4.0, con 32GB di memoria interna, il quale viene impreziosito dalla presenza di Google AI, così da riuscire a raggiungere tutte le migliori funzioni possibili ed immaginabili, quali includono monitoraggio della frequenza cardiaca di Fitbit, passando per tutte le funzionalità di base che ci saremmo aspettati di trovare, tra cui calcolo di passi, distanze percorse e calorie bruciate, solamente per citarne alcune.