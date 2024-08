Xiaomi Redmi Note 13 Pro è lo smartphone del momento, un dispositivo che costa veramente pochissimo, se pensate che a tutti gli effetti bastano solamente 260 euro per il suo acquisto, pur mantenendo specifiche tecniche di alto livello, come ad esempio i 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Il prodotto ha dimensioni perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 161,2 x 74,3 x 8 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 187 grammi. Il display è un OLED da 6,67 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione massima di 1220 x 2712 pixel, con densità per pixel di 446 ed un refresh rate che riesce comunque a spingersi fino a 120Hz, senza dimenticarsi della protezione Gorilla Glass Victus.

Aprite subito le offerte Amazon con i codici sconto gratis, che potete avere solo con il nostro canale Telegram ufficiale.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: la promozione pazza su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di uno smartphone xiaomi è possibile, soprattutto nel momento in cui deciderete di aggiungere al vostro carrello lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro, la versione con navigazione al massimo in 4G, infatti, prevede un prezzo finale di vendita odierno di soli 261,77 euro, che corrisponde ad una riduzione del 33% del listino originario di 393 euro. L’ordine lo potete effettuare qui, prevedendo anche garanzia di 24 mesi ed uno smartphone completamente sbrandizzato.

Le ottime specifiche tecniche di cui vi abbiamo già parlato vengono impreziosite dalla presenza di un trittico di sensori nella parte posteriore davvero da non perdere: un principale da 200 megapixel, che viene poi seguito a ruota da un secondario da 8 megapixel, per finire poi con il sensore più inutile della selezione, pari a circa 2 megapixel. Il punto forte è sicuramente rappresentato dalla batteria, un componente da 5100mAh, che risulta essere più che sufficiente per lunghe sessioni di utilizzo continuative anche nel corso del tempo.