Truffa prosciuga i conti degli utenti: ecco il messaggio imputato

Con le truffe che stanno avendo luogo ultimamente, sembra che sia tornato il periodo del terrore al quale gli utenti si erano purtroppo abituati anni fa. C’è stato un periodo in cui ogni truffa riusciva a proliferare rapidamente perché non c’era la cultura del web, con diverse persone che, approcciandosi per la prima volta ad Internet, credevano che tutto fosse reale. Le varie tecniche utilizzate per ingannare il prossimo però hanno continuato a progredire, evolvendosi in qualcosa di difficilmente decifrabile anche per i più esperti.

Proprio in queste ore infatti si sta parlando di una nuova truffa, un vero e proprio tentativo di phishing. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è una tecnica di truffa che impiega un messaggio nel quale si parla di qualcosa che in realtà non esiste ma che serve solo ed esclusivamente a far credere agli utenti di dover intervenire o di poter trarre qualche beneficio. Il testo che sta girando in queste ore parla di una donna che vorrebbe conoscere il povero malcapitato, ma è solo un trucco per rubare dati e soldi.

Truffa all’improvviso: ecco l’inganno che frega gli utenti, è una nuova e-mail

Questo in basso è il messaggio che purtroppo sta tenendo sotto scacco diversi utenti. Molti di questi infatti hanno cliccato sul link contenuto nel testo che li ha portati ad un form da compilare, il quale non è utile per iscriversi al sito di incontri (che non esiste) ma solo per raccogliere i loro dati.

“Ciao, mi chiamo Bridgett, come stai?

Vedo che sei un bell’uomo e io sono anche una ragazza molto attraente, quindi perché perdere tempo?!

Incontriamoci e vi aspetto a mezzanotte! Trova il mio profilo Foxy-Bridgett.

Ti aspetterò!“.

Ovviamente non esiste nessuna ragazza che abbia scritto un messaggio del genere, ma solo dei truffatori che cercano di attirare l’attenzione dell’utente.