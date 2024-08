Vodafone: la nuova linea Silver parte da 7 EURO

Non c’è bisogno di presentare i migliori gestori del momento in quanto gli utenti sanno già quali sono. Oltre a quelli virtuali che sembrano aver preso il volo da qualche anno a questa parte, ci sono anche i vecchi baluardi che proprio non mollano un solo centimetro. Tra questi il nome più famoso è sicuramente quello di Vodafone, azienda che ha dato i natali a tanti altri operatori e che ancora oggi ne sostiene la rete.

Il periodo estivo è stato fondamentale per mettere di nuovo su delle offerte di gran rilievo, soprattutto tra quelle già viste in passato. Secondo quanto riportato infatti sono tantissime le persone che stanno notando le soluzioni appartenenti all’ultima gamma promozionale di Vodafone, piena di contenuti e soprattutto di risparmio. In tutti i casi infatti si può avere qualsiasi cosa per prezzi molto bassi, esattamente come desidera il pubblico. La gamma Slver si presta particolarmente a questo tipo di situazioni e lo fa con prezzi fuori mercato. Chi vuole risparmiare dunque deve assolutamente sfruttare l’occasione, visto che difficilmente tornerà.

Vodafone batte tutti e lo fa con le sue tanto amate Silver, eccole qui

Sono davvero incredibili le due offerte Silver di Vodafone. La prima costa 7,99 € e consente di avere minuti illimitati e 200 messaggi con 100 giga la seconda costa 9,99 € al mese con gli stessi messaggi e minuti ma con 150 giga in 4G.

Il mondo Vodafone si arricchisce inoltre di altre soluzioni incredibili, come quella che consente di aggiungere 50 giga in più alla propria offerta. Chi ritiene infatti di non farcela con i giga che appartengono alle due offerte Silver appena descritte, può aggiungere tale quantità semplicemente scegliendo il servizio SmartPay per la ricarica automatica. Da ricordare inoltre che le offerte di Vodafone non sono disponibili per tutti, ma solo per coloro che provengono dai gestori virtuali e da Iliad. Solo per il primo mese poi le offerte in questione costeranno solo 5 €.