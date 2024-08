PlayStation Store, sconti folli per fine agosto

Il colosso giapponese Sony continua a deliziare i propri utenti con l’arrivo ufficiale di numerosi sconti ed offerte su PlayStation Store. L’azienda aggiorna infatti costantemente il suo catalogo, lasciando di stucco gli utenti e proponendo sempre tantissimi titoli di rilievo a dei prezzi accessibili. In questi ultimi giorni, in particolare, sono stati proposti degli sconti incredibili, in alcuni casi che arrivano all’85%. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, tanti nuovi sconti ed offerte per questi ultimi giorni d’agosto

Questi ultimi giorni sono stati particolarmente intensi per gli amanti del mondo del gaming. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso giapponese Sony sta continuando a stupire gli utenti con una valanga di sconti ed offerte che lasciano letteralmente senza parole. Gli utenti potranno infatti accedere a tantissimi titoli di rilievo, con giochi che vengono addirittura proposti con uno sconto dell’85%.

Tra questi, c’è ad esempio il videogioco Battlefield 2024. Quest’ultimo è infatti al momento disponibile all’acquisto su PlayStation Store nella sua versione per PlayStation 4 ad un prezzo scontato di soli 10,49 euro, contro il suo prezzo di listino di 69,99 euro. Sempre con uno sconto notevole del 75%, sono poi proposti sullo store anche i videogiochi Mafia Trilogy e Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition.

Questi ultimi sono ora disponibili all’acquisto su PlayStation Store ad un prezzo scontato favoloso pari rispettivamente a 14,99 euro e 24,99 euro, contro i loro prezzi di listino di 59,99 euro e 99,99 euro. Sempre con lo stesso sconto del 75% è poi disponibile all’acquisto anche il videogioco The Quarry per PlayStation 5. Quest’ultimo, in particolare, sarà ora acquistabile dagli utenti ad un prezzo scontato di 18,74 euro, contro il suo prezzo di listino di 74,99 euro.

Questi sono ovviamente solo alcuni dei videogiochi presenti in sconto su PlayStation Store. Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del colosso nipponico Sony per non perdere nessun videogioco in sconto.