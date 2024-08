Vodafone batte Iliad, le sue offerte partono da 7 EURO al mese

La competizione che c’è tra i grandi gestori passa spesso attraverso il periodo estivo. Tutti infatti sanno bene che gli utenti hanno più tempo a disposizione e dunque anche maggior occasione di cambiare provider. Chi va in vacanza ed ha bisogno di tanti giga, sceglie il gestore che gliene offre di più e in questo caso Vodafone, oltre ad offrire molta connessione ad Internet, garantisce anche convenienza e qualità.

Sarà difficile infatti spodestare dal primo posto in classifica questo provider, il quale vuole assolutamente ritornare ai fasti del passato.

Vodafone non si fa intimorire dalla concorrenza, le sue offerte Silver vincono anche ad agosto

La corsa alla gloria dei tanti gestori mobili che popolano il mondo della telefonia è ormai ricorrente ogni giorno. Chiunque tra le aziende che dispongono di offerte di questo genere prova a dare lo sprint finale per mettere in difficoltà gli altri operatori. Vodafone è sicuramente uno dei nomi più caldi del momento in quanto garantisce due offerte straordinarie nella sua gamma Silver.

Entrambe le soluzioni sono davvero interessanti siccome garantiscono minuti senza limiti verso tutti i numeri e 200 SMS. La prima arriva a 100 giga in 4G, mentre la seconda ne offre 150. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € mensili e di 9,99 € mensili.

Tra i tanti aspetti vantaggiosi di queste offerte di Vodafone, ce n’è uno in particolare: il primo mese costa meno. Indipendentemente da quale delle due offerte gli utenti sceglieranno, il provider garantisce un prezzo di soli 5 € per i primi 30 giorni. Chiunque dovesse credere che i giga delle soluzioni mobili descritte in alto non siano abbastanza, ha inoltre la soluzione tra le mani: basta aggiungere gratuitamente il servizio di ricarica automatica, SmartPay. È proprio in questo modo che le persone possono portare a casa 50 giga in più ogni mese da sommare con quelli già presenti nelle offerte.