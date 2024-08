Nintendo Switch 2: dal Giappone possibile data di arrivo e prezzo di uscita

Senza alcun dubbio si tratta di un’estate decisamente rovente per quanto riguarda il mondo Nintendo, molto presto infatti la nota casa nipponica si accingerà a rilasciare sul mercato la seconda versione della sua console Nintendo switch, parliamo dunque di Nintendo Switch 2 che avrà il compito di raccogliere la pesantissima eredità del primo modello e migliorare tutto quanto ad ogni livello.

Ovviamente, col passare del tempo le indiscrezioni crescono di pari passo alle attenzioni della community per quanto riguarda il nuovo prodotto in arrivo e soprattutto tanto atteso, al punto che prima ancora che intendo abbia deciso di esprimersi a riguardo molti dei dettagli della prossima console sono già trapelati online, ma non è finita qui, ora le attenzioni di tutti sono rivolte sul possibile periodo di lancio e sul prezzo di Uscita del dispositivo.

Indiscrezione dal Giappone

Un’indiscrezione ci è arrivata direttamente dal Giappone, in particolare a parlare è stato l’analista Hideki Yasuda di Toyo Securities, Il quale ha specificato che la consolle arriverà sicuramente entro la metà del 2025, Periodo abbastanza ampio ma coerente con le indiscrezioni trapelate precedentemente che parlano di un arrivo sicuro dopo il 31 marzo 2025, di conseguenza i mesi da tenere sott’occhio sono aprile maggio e giugno, l’altra indiscrezione arrivata sempre dalla medesima persona parla di un prezzo che dovrebbe essere inferiore ai 499 €, un aumento importante rispetto al prezzo della prima versione che in Italia all’esordio era di 329 € e che probabilmente potrebbe restare invariato per un po’ di tempo, è noto infatti che le consolle intendo soprattutto quando vendono bene tendono a mantenere il proprio prezzo invariato per molto tempo.

Non rimane dunque che attendere per capire cosa deciderà di fare Nintendo in merito all’arrivo, ma anche una possibile presentazione che in molti credono arriverà a fine anno, ma che potrebbe tranquillamente slittare al prossimo, restate sintonizzati per ulteriori notizie.