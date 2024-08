Una delle console più attese degli ultimi tempi è senza alcun dubbio la nuova in arrivo da parte di Nintendo, parliamo infatti di Nintendo Switch 2 che raccoglierà l’eredità del primo modello introducendo alcune novità sostanziali tra le quali spiccano un display più grande e con tecnologia OLED, che però arriverà in secondo momento, l’esordio sarà con display LCD, abbinato a nuovi joycon con un nuovo aggancio magnetico del tutto nuovo.

Ovviamente dopo le numerose indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche, le attenzioni di tutti si sono rivolte sul periodo di lancio della console che deve arrivare e che deve scuotere le finanze della nota azienda giapponese, dopo tanti anni infatti la nota casa nipponica sta riscontrando un abbassamento delle vendite di Switch, segnale che la seconda generazione deve arrivare il prima possibile per riattivare il ciclo di vendite.

Quando potrebbe arrivare

Già in passato Nintendo aveva espresso alcune indiscrezioni in merito al possibile arrivo della console, il presidente Furukawa senza sbottonarsi troppo ha rivelato che l’annuncio arriverà entro aprile 2025, ovviamente in merito al possibile lancio hanno iniziato a circolare numerose indiscrezioni, l’ultima arriva da Chris Dring di GamesIndustry, che riferisce di aver ricevuto alcune informazioni da fonti interne alla nota azienda.

La notizia è abbastanza coerente con l’economia che coinvolge Nintendo, l’anno fiscale terminerà il 31 Marzo 2025, di conseguenza Nintendo Switch 2 arriverà necessariamente successivamente a questa data, Dring assicura che però non servirà aspettare troppo più di così, il quale ha dichiarato: “Alcune delle persone con cui ho parlato sperano che possa uscire ad aprile o a maggio del prossimo anno, e non più tardi.“.

La notizia dunque mostra un esordio che arriverà a differenza di Switch con qualche mese di ritardo, l’annuncio però del suo arrivo sarà probabilmente già a fine 2024, a novembre o dicembre, oppure Nintendo potrebbe scegliere di far trascorrere a Switch un’ultima “holiday season” senza ufficializzare un nuovo hardware.