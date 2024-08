CoopVoce: la nuove EVO da 50 giga al mese costa meno di 6 EURO

I gestori virtuali stanno tenendo banco ultimamente con le loro offerte migliori e soprattutto grazie ai prezzi che non scadono mai. Tra le aziende più attive in questo settore si cela anche CoopVoce, uno dei provider virtuali più interessanti del momento. Direttamente sul sito ufficiale è disponibile la nuova offerta che fa capo alla celebre gamma EVO, una soluzione media che però costa pochissimo.

Il vero vantaggio che questo gestore virtuale ha sempre mostrato è quello di essere leale al 100% nei confronti degli utenti. Le persone infatti che hanno sottoscritto un’offerta di CoopVoce in passato, riferiscono di non aver mai trovato sorprese non gradite.

CoopVoce: sorprende l’offerta nuova di agosto, ecco la EVO 50 con soli 5,90 € al mese

Sul portale ufficiale di CoopVoce è disponibile la nuova offerta EVO 50. Questa soluzione, che non offre tantissimi giga, riesce comunque a soddisfare il fabbisogno del 90% degli italiani. Al suo interno è possibile trovare minuti illimitati verso tutti i gestori, 1000 messaggi verso tutti e 50 giga in 4G per la navigazione in Internet, il tutto per un totale di 5,90 € al mese per sempre.

Quando i gestori virtuali propongono delle offerte, ci sono sempre dei grandi vantaggi da prendere al volo e non si tratta solo della possibilità che l’offerta duri per sempre nel tempo. In questo caso infatti CoopVoce ha deciso di fare un vero regalo ai nuovi utenti che arrivano, ovviamente sottoscrivendo la nuova offerta. Come si può vedere sul sito ufficiale infatti tutti coloro che sottoscrivono la nuova EVO 50 entro il prossimo 4 settembre, possono beneficiare di 25 € di traffico telefonico gratuito. Questo significa che le persone potranno utilizzarlo per rinnovare la loro offerta per ben quattro volte, restando con qualche euro di credito residuo.

Non ci sono ovviamente limitazioni dovute alla provenienza dell’utente: non importa il gestore da cui si arriva, CoopVoce garantisce la sottoscrizione della nuova offerta a tutti senza distinzioni.