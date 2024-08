CoopVoce batte tutti con le offerte di FERRAGOSTO a 5 EURO

Il merito di CoopVoce è sicuramente quello di tenere sempre d’occhio il mercato e di fare un pizzico meglio rispetto alla concorrenza. Secondo quanto riportato, sono infatti diverse le utenze che hanno scelto di passare a CoopVoce nell’ultimo periodo, pensando di risparmiare avendo comunque tutto ad una grande qualità.

Al momento sul sito ufficiale il gestore riesce a godere di due offerte clamorose, tutte piene di contenuti e che durano per sempre allo stesso prezzo. Proprio con queste pedine fondamentali, CoopVoce ha intenzione di mettere a ferro e fuoco la concorrenza anche per questo mese di agosto.

È ancora una volta la famosissima linea EVO a mettersi in mostra e con due soluzioni totalmente diverse tra loro. La prima è indirizzata a coloro che vogliono avere il massimo per un prezzo standard, comunque conveniente. La seconda invece è stata lanciata pochi giorni fa e rappresenta il giusto per chi non ha esigenze di tipo lavorativo.

CoopVoce: ecco le migliori offerte del momento, si parte dalla nuova EVO

Con un gestore come CoopVoce non c’è competizione quando lancia delle offerte clamorose del calibro delle EVO. A più riprese infatti il provider ripropone delle offerte del passato, inserendo qualche nuova soluzione di tanto in tanto. Ad oggi questa strategia sembra aver pagato, con il gestore virtuale che infatti è uno di quelli più presi in considerazione. Gli utenti infatti ne sono molto contenti. Attualmente sul sito ufficiale ce ne sono due molto diverse tra loro ma ugualmente convenienti.

La prima si chiama EVO 200 ed è probabilmente una delle offerte più vendute di sempre da CoopVoce. Al suo interno minuti senza limiti, 1000 messaggi e 200 giga per 9,99 € al mese per sempre.

L’altra offerta lanciata pochi giorni fa invece si chiama EVO 50. Il prezzo mensile di 5,90 € comprende minuti senza limiti, 1000 SMS e 50 giga in 4G ogni mese.