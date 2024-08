Google ha finalmente esteso la disponibilità della sua app Gemini AI anche ai tablet Android e al Pixel Tablet. Ciò dopo un lungo periodo in cui l’IA era accessibile solo sugli smartphone. L’annuncio è stato fatto durante l’evento MadebyGoogle. Esso rappresenta un importante sviluppo per l’azienda di Mountain View, che mira a rendere la sua intelligenza artificiale accessibile a un pubblico sempre più ampio. Gli utenti possono ora scaricare l’app direttamente dal Play Store. Anche se la lista ufficiale non menziona esplicitamente il Pixel Tablet. Ad ogni modo, l’applicazione funziona perfettamente su questo dispositivo. Mostrando immediatamente alcune caratteristiche specifiche, come un’interfaccia ottimizzata per una migliore usabilità.

Limitazioni e potenzialità future: Gemini AI guarda avanti, ma non è ancora perfetto

Malgrado questo passo avanti, l’integrazione di Gemini su tablet non è ancora priva di difetti. L’interfaccia utente, ad esempio, è identica a quella del Pixel Fold, non essendo del tutto ottimizzata per schermi di maggiori dimensioni. Il pannello centrale, comunque, rende l’esperienza più piacevole. In più, in modalità Hub, quando il dispositivo è collegato alla Charging Speaker Dock, il comando vocale “Hey Google” continua ad attivare GoogleAssistant invece di Gemini.

Probabilmente perché Assistant resta più efficace per il controllo della domotica e per le funzioni base. È interessante notare come Google abbia già dichiarato l’intenzione di migliorare ulteriormente queste integrazioni nei futuri aggiornamenti.

Nonostante l’evidente passo avanti, ci sono ancora alcune limitazioni che devono essere affrontate. Ad esempio, non è ancora possibile utilizzare l’ IA per il controllo di Google Home tramite estensioni. Una funzione che molti attendevano. In più, non esiste un’opzione per accedere a Gemini direttamente dalla schermata di blocco. Un’altra caratteristica che avrebbe potuto migliorare l’usabilità complessiva della piattaforma.

Per quanto riguarda il futuro, Google ha di recente aggiornato Gemini Advanced con il modello 1.5 Pro. Rendendo l’assistente AI ancora più potente e performante. Allo stesso tempo, l’azienda ha iniziato a espandere la funzione GeminiLive anche su dispositivi Samsung in diversi paesi. Dimostrando così la sua intenzione di far crescere ulteriormente l’ecosistema dell’IA.