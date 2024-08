Alcuni prodotti più attesi dell’anno sono senza alcun dubbio i chip Arrow Lake di Intel, i nuovi processori sono infatti attesissimi dal momento che raccoglieranno il compito di rilanciare il mercato di Intel che fino a questo momento non ha perfettamente colpito nel segno vedendo il team blu farsi superare la concorrente di sempre AMD.

Di conseguenza il lancio di Arrow Lake si fa sempre più vicino, si parla dell’arrivo previsto per il primo autunno in modo da giocare d’anticipo, in diretta conseguenza dunque numerosi rumors e anticipazioni stanno iniziando a circolare e ci anticipano alcuni dettagli sulle CPU del futuro.

Un benchmark arriva in rete

La nota piattaforma di benchmark GeekBench ha rilasciato un risultato dell’Intel Core Ultra 7 265KF, modello 20 core / 20 thread della famiglia Arrow Lake, in arrivo nelle prossime settimane.

La CPU in questione ha raggiunto 3.219 punti nel test single-core e 19.433 punti in quello multi-core di Geekbench 6, valori che la rendono fino al 4% più veloce del precedente modello top di gamma, il Core i9-14900KF in single-core, ma di contro il 7% più lento nel test multi-core.

Anche i risultati del Core Ultra 5 245K sono trapelati online, quest’ultimo ha totalizzato 2.248 punti in single-core e 18.354 in multi-core su Geekbench 5, valori non contestualizzabili dal momento che GeekBench ha rimosso i risultati ottenuti dai diretti concorrenti del passato rendendo di fatto impossibile il confronto.

Ovviamente questi valori vanno contestualizzati e presi con le pinze, parliamo di test effettuati su processori probabilmente embrionali e non nello stato finale, i clock potrebbero essere più bassi di quanto sarà in futuro e sicuramente l’ottimizzazione non sarà eccelsa come invece avverrà alla presentazione, dunque per vedere quali saranno realmente le prestazioni di questi chip è necessario attendere il loro esordio ufficiale, al momento questi punteggi ci fanno solo da indicatore che Intel è sulla strada giusta per ricucire il buco arrivato con Meteor Lake.