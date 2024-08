Volkswagen ha ufficialmente comunicato un importante rinvio per il lancio della sua ambiziosa ammiraglia elettrica, la Trinity. Programmata per debuttare nel 2026, l’ auto non arriverà sul mercato prima del 2032. Segnando così un ritardo di ben sei anni rispetto ai piani iniziali. Tale rallentamento è dovuto a una combinazione di fattori. Tra cui i continui problemi della divisione software Cariad. Ma anche una ristrutturazione necessaria per affrontare un contesto economico piuttosto sfavorevole. Volkswagen ha così deciso di concentrare le sue risorse su altri obiettivi. Tra cui un uso prolungato delle sue piattaforme elettriche esistenti, come la MEB e la PPE. Oltre che per ottimizzare i costi in un mercato che sembra ancora lento nella richiesta di vetture elettriche.

Riorganizzazione e nuove tempistiche: conseguenze per il futuro di Volkswagen

Le difficoltà legate al software sono state uno dei principali motivi di ritardo. La divisione Cariad è responsabile dello sviluppo delle tecnologie digitali e dei sistemi di guida autonoma. Essa sembra che abbia dovuto affrontare notevoli ostacoli. Problemi aggravati dalla recente collaborazione con Rivian, che ha portato a una completa riorganizzazione interna. In più, la crisi del mercato elettrico ha complicato ancora di più la situazione. In quanto ha costretto Volkswagen a rivedere le sue priorità e a rinviare il lancio di nuove tecnologie. Proprio al fine di riuscire contenere i costi e garantire una migliore sostenibilità economica.

Il rinvio del lancio della Trinity avrà impatti notevoli anche sui futuri modelli e piattaforme. La casa automobilistica tedesca prevede infatti di continuare a utilizzare la struttura MEB, che verrà aggiornata nella versione MEB+, e la piattaforma PPE, già in uso da Audi e Porsche, almeno fino al 2028. Mentre la nuova SSP, è stata posticipata al 2028. Quest’ ultima avrebbe dovuto rappresentare un’evoluzione fondamentale. Poiché destinata a diventare la base per una serie di veicoli elettrici avanzati. Ma, come detto, la sua introduzione è stata rimandata per permettere a Volkswagen di ottimizzare i costi e concentrarsi sui modelli attuali.

Il rinvio della Trinity avrà ripercussioni però anche su altri modelli attesi. La ID.Golf, che sarebbe dovuta arrivare nel 2028, è ora prevista per il 2029. Il lancio della nuova versione dell’ID.4, una delle crossover elettriche di maggiore successo, è posticipato al 2030.