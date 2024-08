WindTre ha lanciato una serie di nuove e vantaggiose offerte. Tutte studiate per chi desidera cambiare operatore telefonico e trasferire il proprio numero. Gli utenti provenienti da gestori come Iliad, Fastweb, Coop Voce e Poste Mobile possono ora accedere a un piano particolarmente competitivo. Questa promozione include 150GB di dati e minuti illimitati per soli 7,99€ al mese. Per coloro che la scelgono, il costo per l’ attivazione è fissato a 9,99 euro. Ma la spedizione della SIM è completamente gratuita. Anche i clienti di TIM, Kena Mobile, Vodafone e hoMobile possono usufruire di condizioni interessanti. In particolare si parla di 150 GIGA e minuti senza limiti a 10,99 € al mese. Il tutto con un prezzo di attivazione di 4,99€ e spedizione gratuita. È disponibile anche una terza opzione. Quest’ ultima prevede internet illimitato fino a una velocità di 10Mbps a 10,99€. L’ attivazione è di 9,99 € e, anche in questo caso, la consegna della scheda è completamente gratis. Queste soluzioni rappresentano un’ottima occasione per coloro che cercano di migliorare il proprio piano tariffario. Oltre che si beneficiare di una connessione dati ampia e senza limitazioni.

Vantaggi e servizi aggiuntivi WindTre: un pacchetto completo per i clienti

WindTre però, non si limita a offrire solo piani tariffari competitivi. Ma si distingue anche per una serie di vantaggi e servizi aggiuntivi che migliorano l’esperienza degli utenti. Per chi è già cliente o per chi sta per diventarlo, l’operatore propone condizioni molto flessibili. Ad esempio, non è necessario un metodo di pagamento fisso, poiché è possibile ricaricare il credito residuo quando più si desidera. In più, la spedizione della SIM, come visto, è sempre gratuita e non prevede costi aggiuntivi. Un altro grande vantaggio è rappresentato dall’AppWindTre. Particolarmente utile per controllare e gestire le proprie connessioni mobili. Ma anche le offerte di energia e delle assicurazioni, rendendo tutto più semplice e accessibile.

Vi è poi il programma di fedeltà WINDAY, che premia i clienti con vantaggi quotidiani, come giochi e promozioni. Oppure offrendo sconti e cashback sugli acquisti online, inclusi quelli su Amazon. Un ulteriore servizio innovativo è “PLEASE DON’T CALL“, che aiuta a proteggere il numero dai call center e dalle chiamate indesiderate, lasciando la libertà di decidere se rispondere o meno. Infine, WindTre si propone come fornitore completo. Garantisce infatti anche servizi di luce e gas, nonché soluzioni assicurative. Proprio per soddisfare tutte le esigenze dei clienti in un’unica soluzione. Insomma, grazie a tutte queste caratteristiche, l’ operatore si conferma una scelta versatile e vantaggiosa. Soprattutto per chi cerca un pacchetto completo e assolutamente personalizzabile.