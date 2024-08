Torniamo nel periodo di aggiornamenti in specifico riguardanti una delle app se non la più utilizzata per l’invio di messaggi in tutto l’intero mondo, ovvero WhatsApp. Quest’ultima ultimamente sta apportando notevoli modifiche.

Modifiche che attualmente stanno riguardando in particolare aggiornamenti per la sua relativa Beta.

WhatsApp, aggiornamenti Beta?

Parliamo di poco tempo da quando è stato finalmente rilasciato l’ultimo aggiornamento per la relativa Beta di WhatsApp. Che grazie a quest’ultimo arriva alla nuova versione 2.24.17.11. L’aggiornamento in questione è scaricabile gratuitamente direttamente dal Google Play Beta Program, disponibile su smartphone dotati di sistema operativo Android. Il quale porta molte novità che riguardano in specifico la community ed i relativi eventi.

Entrando di più nello specifico, sicuramente si è capito che il nuovo aggiornamento di WhatsApp punta proprio le community, dettagliatamente la gestione degli eventi che agiscono al loro interno. Grazie alla nuova funzionalità i vari utenti che fanno parte di un gruppo avranno la disponibilità di decidere un orario di inizio e di fine per i loro relativi eventi. Così facendo si gestirà la durata dello stesso evento, consentendo così di migliorare la gestione della programmazione. Traendo così spunto dal passato senza far accavallare i vari eventi.

Quindi tenendoci sempre coerenti sulla gestione degli eventi, se andiamo ad esaminare gli eventi, adesso, potremmo confermare che gli utenti possano con molta più efficienza organizzare le proprie attività. Così si potranno evitare i vari conflitti che possono accadere per i diversi impegni o magari la sovrapposizione di vari eventi nel corso della giornata. Oltre a questo nel nuovo aggiornamento della Beta di WhatsApp, si potrà aggiungere senza alcuna difficoltà una location precisa, legata direttamente all’evento stesso.

Questo aggiornamento al momento è solo disponibile per qualche beta tester selezionati, quindi per quanto riguarda le tempistiche di aggiornamento ancora non si sa niente. Quindi ci toccherà sicuramente restare connessi per qualche nuovo aggiornamento da parte di Meta.