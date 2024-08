Il produttore tech Vivo sembra essere senza freni. Il produttore aggiorna infatti sempre più spesso il suo catalogo di prodotti e a quanto pare vedremo arrivare molto presto un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Vivo Y19s. Proprio quest’ultimo modello è stato da poco avvistato nei database di IMEI. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo continua la sua ascesa, in arrivo anche il nuovo Vivo Y19s

A quanto pare vedremo arrivare molto presto un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo Y19s. Questo nuovo device è stato da poco avvistato in rete nei database dell’ente IMEI. Lo smartphone in questione è stato quindi da poco avvistato in questi database con il numero di modello V2419 e, a quanto sembra, non si discosterà molto dal precedente Vivo Y18s.

Rispetto a questo modello , ci saranno sicuramente anche dei piccoli miglioramenti. Per il momento, però, non abbiamo notizie certe riguardanti le presunte specifiche tecniche del prossimo Vivo Y19s. Emergerà sicuramente qualcosa nel corso delle prossime settimane. Possiamo comunque immaginare la presenza di svariate novità. Immaginiamo infatti che sia presente un display piuttosto grande dotato di una risoluzione pari a FullHD+ e Immaginiamo che non mancherà neanche il supporto per la frequenza di aggiornamento pari ad almeno 90Hz.

Nel frattempo, vi riassumiamo le specifiche tecniche principali del precedente Vivo Y18s

Display da 6.56 pollici in risoluzione HD+ con tecnologia IPS LCD

Processore MediaTek Helio G85

Tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno.

Fotocamera posteriore con un sensore fotografico principale da 50 MP

Fotocamera anteriore da 8

Batteria con una capienza di 5000 mah

Insomma, l’avvistamento di questo device nei database di IMEI non fa altro che confermare l’arrivo pressoché imminente di questo nuovo dispositivo a marchio Vivo.