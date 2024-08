La maggior parte delle persone che utilizzano un’app di messaggistica sicuramente utilizzeranno WhatsApp, ormai diventata una delle applicazioni più importanti che si possano avere sul proprio dispositivo.

Bisogna sapere che esiste un piccolo trucco che permette agli utenti di usare le chat anche senza alcuna connessione ad Internet.

WhatsApp, senza connessione?

Molte sono le volte dove sicuramente ci può essere capitato di non avere al momento alcuna connessione ad Internet. Quindi trovarci in una situazione dove non possiamo utilizzare la maggior parte delle funzioni o delle applicazioni presenti sul proprio telefono.

Come si sa sicuramente al giorno d’oggi non aver alcuna connessione rende lo smartphone inutile se non per le chiamate. Questo problema lo subisce anche WhatsApp, dove però esiste uno stratagemma per evitare questo problema, il quale ci permette di utilizzare la stessa app anche senza avere alcuna connessione.

Per utilizzare questa funzione basta semplicemente andare nelle Impostazioni di WhatsApp e cliccare su Spazio e Dati. Dopo fatto il click basterà entrare in Proxy scrivendo 000000. In seguito potremmo utilizzare l’applicazione di messaggistica senza alcun tipo di connessione e soprattutto in qualsiasi luogo.

Se invece utilizziamo la stessa procedura che abbiamo fatto in precedenza ma utilizzando 1.1.1.1, non riceveremo più messaggi su WhatsApp con internet attivo. Non c’è nulla da preoccuparsi, perché basterà togliere 1.1.1.1 e il tutto tornerà come prima.

Questo ci fa capire che WhatsApp è tornata al centro delle attenzioni soprattutto grazie a tutti i relativi aggiornamenti eseguiti da Meta. I quali ultimamente sono introdotti per dare un aiuto o un supporto in più agli utenti in termini di sicurezza e per la protezione dei dati personali. Molti sono fondamentali come le chat protette di crittografia end-to-end. Soprattutto sono numerose le nuovissime novità che arriveranno con il passare dei mesi come quelle legate alla famosissima Intelligenza Artificiale che aggiorneranno il mondo della messaggistica.