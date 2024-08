Dopo il successo ottenuto da Bloodhound su PC e console Sony, lo sparatutto hardcore si prepara a fare il proprio debutto anche sulle console Microsoft. A partire dal 16 agosto, gli utenti Xbox One e Xbox Series X|S potranno entrare nel mondo demoniaco del titolo.

Infatti, Bloodhound si configura come un titolo caratterizzato da un gameplay brutale che strizza l’occhio ai grandi classici del genere. Trattandosi di uno sparatutto frenetico contro forze sovraumane, i riferimenti non possono che essere indirizzati a capolavori senza tempo come Doom, Quake e Painkiller.

I giocatori si ritroveranno immersi in un mondo caratterizzato da demoni desiderosi di distruzione. Starà al protagonista farsi largo attraverso i vari livelli con la forza bruta, utilizzando diverse tipologie di armi. Il trailer mostrato su YouTube, permette di ammirare il gameplay del titolo.

La trama generale di Bloodhound vede il protagonista, membro dell’ordine segreto dei Templari, impegnato nella battaglia contro le forze del male. In particolare, i Templari vogliono distruggere il culto demoniaco di Astaroth, interessato a seminare caos e distruzione sulla Terra.

Lo sviluppo è curato dallo studio indipendente polacco Kruger & Flint Productions con l’obiettivo di creare un’esperienza di gioco divertente e variegata. Per questo motivo, sono presenti sedici tipologie differenti di nemici e cinque boss da affrontare. Un tema principale per Bloodhound è il gunplay e, per questo motivo, gli sviluppatori hanno introdotto un variegato set di armi.

A rendere il titolo ancora più divertente ci pensa l’espansione gratuita disponibile per le versioni console del titolo. Il DLC è intitolato Juicy Retro Style! e introduce alcune novità alla gestione delle armi, nuovi inserti narrativi in stile fumetto e una gradita scelta stilisca.

Gli utenti potranno attivare la modalità boomer shooter che trasformerà la grafica del titolo in pixelart. In questo modo, il riferimento ai classici del genere sarà ancora più marcato ed evidente.