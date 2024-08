WhatsApp sta testando una nuova funzionalità. Quest’ultima promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con gli aggiornamenti di stato. In particolare si fa riferimenro ad un recente aggiornamento beta per Android, versione 2.24.17.2. Quest’ultimo ha introdotto la possibilità di reagire agli stati con un’emoji a forma di cuore.

Si tratta di una funzione che richiama quanto già presente su altre piattaforme come Instagram. Al momento, tale novità per WhatsApp è attualmente disponibile solo per un gruppo limitato di beta tester.

Nuova funzione per le interazioni su WhatsApp

Fino a questo momento, l’unico modo per “reagire” ad uno stato sulla piattaforma era con un messaggio. Con la nuova funzionalità, gli utenti potranno, invece, esprimere apprezzamento in maniera più rapida e semplice. Ciò sarà possibile tramite una reazione emoji.

Quando qualcuno reagirà a uno stato con un’emoji, l’autore riceverà una notifica. Inoltre, sarà possibile visualizzare l’elenco completo delle reazioni. Quest’ultima o insieme a chi ha visualizzato lo stato.

Per coloro che preferiscono non ricevere notifiche, WhatsApp offre la possibilità di disattivarle all’interno delle impostazioni.

Secondo WABetaInfo tutte le reazioni saranno protette dalla crittografia end-to-end. Ciò garantisce che solo la persona che ha pubblicato l’aggiornamento di stato possa visualizzare chi ha reagito. Si tratta di una misura importante che dimostra come WhatsApp continui a investire sulla sicurezza dei suoi utenti.

La nuova funzionalità si inserisce in un contesto di costante evoluzione per WhatsApp. Al momento, la possibilità di reagire agli stati è limitata agli utenti iscritti al programma Google Play Beta per WhatsApp. Non è ancora stato rivelato quando questa funzione sarà disponibile per tutti, ma sembra chiaro che WhatsApp sia determinata ad arricchire l’esperienza di condivisione degli stati. Quest’ultimo è solo uno dei recenti aggiornamenti in arrivo sulla piattaforma che lavorano per offrire agli utenti un’esperienza sempre più innovativa e all’avanguardia.