Mancano ormai poco più di 10 giorni alla fine del mese di agosto e i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno cercando di stupire gli utenti con le proprie proposte. Anche l’operatore telefonico italiano Vodafone continua la sua proposta, con tante super offerte di rete mobile davvero sorprendenti e convenienti. L’operatore, in particolare, sta proponendo delle offerte un po’ per tutti i gusti, sia per i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici sia per alcune specifiche categorie di utenti. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

Vodafone, ultimi giorni di agosto ricchi di tante proposte ed offerte sensazionali

Nonostante siamo alla fine del mese di agosto, l’operatore telefonico italiano Vodafone continua a stupire i propri clienti e soprattutto i nuovi con tante offerte davvero sensazionali. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo per questi ultimi giorni di agosto tante offerte, rivolte a diverse categorie e tipologie di utenti.

Per tutti i clienti con una età inferiore ai 18 anni e con attiva a casa un’offerta di rete fissa, sarà possibile attivare l’offerta mobile denominata Vodafone Red Max Under 18. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri

Il costo da sostenere per questa offerta sarà pari a 9,99 euro al mese. L’operatore sta poi proponendo l’attivazione di alcune delle sue super offerte speciali. Una di queste è senz’altro l’offerta di rete mobile denominata Vodafone Bronze Plus. Si tratta di una delle super offerte proposte dall’operatore in quest’ultimo periodo. Nel suo bundle, l’offerta arriva ad includere giga senza limiti per navigare letteralmente in libertà con anche il supporto alla navigazione 5G. Il bundle dell’offerta include poi come sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti verso tutti i numeri. Anche per questa offerta, il costo sarà di 9,99 euro al mese.