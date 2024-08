WhatsApp si rinnova: nuove opzioni di personalizzazione per le chat

Negli ultimi giorni, WhatsApp ha introdotto una serie di aggiornamenti. Innovazioni studiate per migliorare notevolmente l’esperienza di personalizzazione delle conversazioni. La piattaforma ha infatti arricchito le sue funzionalità con diverse novità che puntano a rendere le chat più interattive e coinvolgenti. In particolare, una delle principali riguarda l’integrazione con GIPHY. Quest’ultima consente agli utenti di accedere a una vasta libreria di adesivi direttamente dalla barra della chat. Per utilizzarli, basta premere prima l’icona delle emoji e poi selezionare la scheda dedicata agli sticker.

L’IA di Meta arriva su WhatsApp

Oltre a questa novità, WhatsApp ha esteso a tutti i clienti Android la possibilità di creare sticker personalizzata. Funzionalità che era già disponibile su iOS. Con questo strumento, è possibile trasformare le foto presenti nella galleria del telefono in adesivi. Oppure, modificare quelli esistenti. Gli sticker creati vengono poi salvati in una sezione apposita dell’app. Da cui possono essere recuperati e utilizzati rapidamente nelle conversazioni. Ma non è tutto. L’app ha introdotto una nuova area dedicata ai set di adesivi scaricabili, posizionata sotto quelli già presenti. Tale novità permette di scoprire nuovi set in modo più semplice e di organizzare la propria collezione, ordinando gli adesivi in base alle preferenze personali.

Ma le novità non si fermano qui. In quanto virgola, WhatsApp sta iniziando a esplorare anche l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti, gli utenti possono già sfruttare l’AI di Meta per creare nuovi stickers a partire da semplici descrizioni testuali. Tale funzione, è disponibile sia su Android che su iOS. Su Android, l’AI supporta anche lo spagnolo e l’indonesiano. Ad ogni modo, l’arrivo di questa funzione in Europa è ancora in attesa a causa delle normative UE che attualmente bloccano l’uso dell’AI su WhatsApp.

Meta ha intenzione così di proseguire con l’integrazione della sua intelligenza artificiale in WhatsApp, espandendo man mano le funzionalità disponibili. L’obiettivo è quello di offrire strumenti sempre più avanzati per arricchire l’esperienza degli utenti e rendere l’applicazione ancora più versatile. Se l’azienda riuscirà a superare le attuali limitazioni normative, è probabile che in futuro vedremo ulteriori implementazioni dell’AI nell’app. Il tutto insieme a nuove funzioni che promettono di rivoluzionare il modo in cui comunichiamo.