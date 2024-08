Truffa phishing: l'inganno che svuota il conto in un secondo

Una bella ragazza sembra volervi conoscere ma vi assicuriamo che non è così. Per molti potrebbe trattarsi di un messaggio molto interessante ma in realtà è una truffa. L’inganno consiste nello stimolare gli utenti a scegliere di iscriversi a quel sito di incontri indicato nel link per conoscere la ragazza che gli ha scritto.

Ci sono però dei punti da chiarire: il primo è sicuramente che non esiste alcuna ragazza, ma solo dei malviventi che hanno usato un espediente per ingannare il povero malcapitato. Il secondo aspetto è che non esiste neanche il sito di incontri: il modulo che viene proposto serve solo ed unicamente per raccogliere in maniera indebita i dati personali e delle carte di credito.

Truffa a nome di una bella ragazza si trasforma in un incubo, ecco come rubano i soldi e i dati

Il messaggio in basso racchiude tutto quello che sta succedendo: viene fatto credere agli utenti di aver conosciuto una bella donna ma non è così. Soprattutto coloro che usano i siti di incontri, ci credono ancor di più, credendo di aver sviluppato una nuova simpatia. Questo è il messaggio che sta girando ultima:

“Ciao, non mi conosci, ma ti scrivo per conoscerci.

Ho sempre bisogno del sesso in tutte le sue manifestazioni. Poiché il mio partner ha problemi di potenza, posso “ottenere” ciò di cui ho bisogno.

E voglio anche lottare per qualcosa di permanente. Puoi saperne di più su di me nel mio profilo Cute-Barbara.

Tutte le mie esigenze le posso soddisfare in chat. Sono sicuro di avere ancora un corpo sexy alla mia età.

Mi sono iscritto qui per dare libero sfogo a tutti i miei desideri repressi.

Voglio un uomo che possa usare la mia esperienza in camera da letto.

Spero che tu non me lo neghi, ti voglio.

Propongo di trovarmi nel mio profilo, qui parleremo di tutto in chat.

Divertiti, il tuo Barbara!“.