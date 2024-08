Xiaomi Redmi Watch 4 è davvero super scontato in questi giorni su Amazon, arriva la promozione migliore del momento che prevede la possibilità di acquistarlo ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti nell’ultimo periodo.

Per chi non lo conoscesse in maniera approfondita, ricordiamo essere uno smartwatch con ampio display AMOLED da 1,97 pollici di diagonale, con alle spalle una buonissima autonomia, una batteria che può garantire fino a 20 giorni di utilizzo, sotto determinate condizioni. Le modalità di allenamento disponibili sono oltre 150, con chip GPS integrato per riuscire a tracciare gli allenamenti direttamente al polso, facilitando così l’utilizzo generale.

Xiaomi Redmi Watch 4: la migliore offerta su Amazon

Il listino dello smartwatch risulta essere perfettamente allineato con gli standard e la qualità generale dello stesso prodotto, infatti può essere acquistato a poco meno di 100 euro, ma solamente in questi giorni è disponibile la promozione migliore su Amazon, con la quale riuscire a ridurre la spesa del 14%, così da poter arrivare a spendere solamente 85,99 euro. Per effettuare l’ordine vi potete collegare qui.

Tra le funzioni che gli utenti possono fruire con lo stesso dispositivo annoveriamo comunque il monitoraggio del battito cardiaco e della percentuale di ossigeno nel sangue, passando poi per la possibilità di rispondere alle chiamate, interagire abbastanza bene con le notifiche, regolare le funzioni con l’ausilio della corona circolare (nonché unico pulsante fisico posizionato sul lato destro), e tanto altro ancora.

L’estetica ricorda lontanamente quella di un Apple Watch, sottolineando comunque che il cinturino incluso in confezione può essere facilmente sostituito con tanti altri componenti che gli utenti si ritrovano a poter acquistare a piacimento sia su Amazon che sul mercato in generale, così da poterlo personalizzare al massimo.