Un prezzo davvero di tutto rispetto vi attende sull’acquisto del Microsoft Surface Laptop Go 3, un notebook che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, con la sua grande capacità di mettere a disposizione tutta l’esperienza dell’azienda americana, senza richiedere in cambio un esborso particolarmente elevato.

Il dispositivo presenta un ampio display da 12,45 pollici di diagonale, un PixelSense completamente touchscreen, dedito ad un forte incremento dell’interattività e della possibilità di interagire con una infinità di funzioni. Sotto il cofano si può trovare un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD, per finire ovviamente con Windows 11, il sistema operativo più diffuso al mondo.

Microsoft Surface Laptop Go 3: l’offertissima su Amazon

Un prezzo davvero di tutto rispetto per un prodotto che comunque risulta essere più che abbordabile, infatti il suo listino sarebbe di 899 euro, ma fortunatamente Amazon ha pensato di ridurre la spesa dell’utente finale di circa il 13%, così da poter arrivare a spendere solamente 779 euro per il suo acquisto definitivo. Ricordiamo che tutti coloro che lo acquisteranno a questo link, potranno avere in cambio anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

La colorazione attualmente disponibile è la Platino, lo chassis è il giusto mix tra metallo e plastica, capace a tutti gli effetti di garantire una usabilità quotidiana sul lungo periodo molto elevata, così da facilitare anche gli spostamenti e l’utilizzo in mobilità, senza temere che il dispositivo si possa rovinare irreparabilmente. Ciò che maggiormente cattura la nostra attenzione è proprio il peso, soli 1,13 kg sono davvero pochissimi in confronto, in genere, a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire. Per maggiori dettagli collegatevi al link inserito.