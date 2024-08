Gli iPhone 16 sono stati ormai rivelati nella loro complessità dalle anticipazioni trapelate nel corso degli ultimi mesi. La possibilità che Apple possa sorprendere il suo pubblico smentendo le dicerie non sono poi così alte e siamo ormai in attesa di conoscere la data dell’evento di presentazione così da poter osservare dal vivo quanto fino ad ora emerso in rete. Conosciamo così tanti dettagli che gran parte degli esperti hanno già rivolto la loro attenzione ai melafonini del prossimo anno, affermando addirittura che sarebbe il caso di rinunciare all’iPhone 16 e attendere l’arrivo degli iPhone 17.

iPhone 17 sarà davvero rivoluzionario?

A esprimere la sua opinione riguardo lo scarso successo che potrebbero ottenere gli iPhone 16 è l’analista Jeff Pu, secondo il quale potrebbe essere conveniente attendere il 2025 per acquistare un iPhone 17.

Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che Apple dica addio ai suoi iPhone Plus introducendo per la prima volta un iPhone 17 Slim che, come suggerito dalla sua denominazione, sarà decisamente sottile e leggero rispetto agli altri modelli. Alcune indiscrezioni hanno poi fatto riferimento ad un iPhone 17 Air, creando confusione in merito all’esistenza di più modelli o alla possibilità che il nome del nuovo dispositivo non sia stato ancora definito.

Jeff Pu elenca, inoltre, svariate motivazioni che potrebbero convincere parecchi utenti a non acquistare iPhone 16. In primo luogo, sarà necessario attendere il 2025 per assistere all’arrivo di veri e propri cambiamenti al design dei melafonini; anche il comparto fotografico, inoltre, sarà aggiornato tramite il ricorso a sensori fotografici di maggiore qualità. La Dynamic Island sarà leggermente modificata: le sue dimensioni saranno ridotte al fine di offrire agli utenti una maggiore superficie di utilizzo.

Le aspettative di vendita degli iPhone 16, secondo Pu, non sono così alte e sembrerebbe esserci un maggior ottimismo nei confronti degli iPhone 17. Ad oggi è ancora troppo presto per poter ritenere attendibile la previsione: Apple potrebbe stupire tutti il prossimo mese proponendo dei dispositivi meritevoli o deludere le aspettative del suo pubblico per riservare le migliori novità ai suoi iPhone del 2025. Sicuramente l’arrivo di Apple Intelligence sarà sufficiente a convincere tanti utenti a procedere con l’upgrade così da poter scoprire quali funzioni basate sull’AI sarà possibile ottenere.