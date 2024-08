Uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi mesi sono i nuovi Google Pixel 9. In generale, l’intera gamma rappresenta una delle presenze fisse nel panorama smartphone.

Negli anni hanno guadagnato una certa fama tra il pubblico e gli appassionati che ne lodano le caratteristiche principali. Ma cosa rende i Google Pixel dispositivi così apprezzati?

Google Pixel: una carta vincente?

Rick Osterloh, Senior Vice President dell’azienda di Mountain View, ha di recente rilasciato una dichiarazione a riguardo.

Secondo quanto riportato, Google per i suoi Pixel ha ideato una strategia indirizzata all’innovazione tecnologica. Secondo quanto dichiarato, i profitti non sono un intervento primario. Ciò che conta per Google al momento è l’innovazione condotta dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, l’AI sta guadagnando sempre più spazio nel settore smartphone e Google intende investire le proprie risorse in tale tecnologia.

Inoltre, un ulteriore dettaglio importante è che gli utenti Pixel sono clienti di altri band che non comprendono l’universo Android. Secondo Osterloh ciò significa che Google tende a non calpestare i piedi ai propri partner.

La nuova gamma Pixel 9, inoltre, promette prestazioni elevate e potenzialità ottimizzate.

Osterloh, riguardo l’hardware dei nuovi modelli, spiega come Google stia investendo enormemente nel settore Ricerca e Sviluppo. Inoltre, l’azienda si impegna anche ad assumere nuovi impiegati per fornire un servizio efficiente. Gli smartphone Pixel stanno acquisendo uno spazio sempre maggiore nel settore che si espande e muta continuamente.

Osterloh ribadisce ancora come uno degli obiettivi principali è l’intelligenza artificiale. Secondo il SVP, l’azienda di Mountain View sarà proprio tale tecnologia a rendere gli smartphone degli assistenti virtuali. Dispositivi di questo tipo promettono di diventare “proatttivi” rendendo l’esperienza degli utenti sempre più innovativa. Con i Pixel di nuova generazione, Google mira a rendere la vita del pubblico più comoda. In tal modo, l’azienda di Mountain View punta a guadagnare un pubblico sempre più vasto.