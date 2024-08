Iliad, le offerte sono formidabili: ecco 3 promo fino a 250 GIGA

La ricerca della nuova offerta mobile da sottoscrivere può dirsi terminata: una volta scrutato per bene il sito di Iliad, di certo gli utenti avranno trovato ciò che gli occorre. Ma come in questo momento storico infatti il sito del famosissimo provider mobile è pieno di soluzioni, soprattutto tra quelle che fanno fanno capo alla gamma Giga. Ce ne sono due disponibili insieme, con un’altra che è appena arrivata e che riguarda la gamma Flash.

Iliad vince grazie alle sue tre offerte incredibili, ecco cosa c’è sul sito ufficiale del gestore

Per partire, bisogna subito menzionare l’offerta che si è trasformata dallo scorso mese a questo mese di agosto: la vecchia Flash 250. Ad oggi il suo nome è Giga 250 e c’è da precisare che non ha perso neanche uno dei suoi contenuti conservando anche il prezzo. Questa soluzione fu lanciata con il vecchio nome per celebrare il sesto anno di Iliad in Italia a giugno. Portata avanti anche per tutto il mese di luglio, è stata praticamente rinnovata fino a data da destinarsi con questo nuovo nome. Al suo interno ci sono telefonate illimitate verso chiunque, messaggi senza limiti verso tutti e 250 giga in 5G. Il prezzo mensile è di 11,99 € per sempre.

Le altre due offerte non sono da meno. La prima è la Giga 120, che fa parte della stessa famiglia dell’offerta appena descritta, mentre la seconda è la nuova Flash 200. Partendo dalla prima, al suo interno ci sono i soliti minuti e messaggi illimitati con 120 giga in 4G per 7,99 € al mese per sempre. La seconda offerta invece è la novità del mese e garantisce fino a settembre la possibilità di scegliere una soluzione con minuti e messaggi senza limiti e 200 giga in 5G per 9,99 € al mese per sempre.

Sono queste le soluzioni migliori disponibili, con quelle che vanno dai 9,99 € al mese in su che garantiscono anche uno sconto sulla fibra.