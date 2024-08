Google ha progettato di recente i nuovi modelli che intenderà mettere in commercio tra qualche giorno, tra cui ci sono i Pixel 9 e Pixel 9 Pro Fold. Oltre alle tante caratteristiche che sono state diffuse sui social questi giorni, troviamo anche delle nuove caratteristiche che promettono bene anche per quanto riguarda il lato estetico del dispositivo. Questo lancio ufficiale da parte di Google sembra quasi una specie di conferma a tutte le già annunciate caratteristiche che sono state pubblicate.

Sono stati anche annunciati i possibili prezzi con cui verranno lanciati nel mercato e leggendo i numeri sono molto inerenti alle capacità e alle funzioni di ogni singolo modello. Google si sta sempre avvicinando verso quello stile in cui tutte le altre case produttrici si stanno avviando cioè quello della modernità affiancata alla facilità di utilizzo in modo da avvicinare anche coloro che non vogliono sprecare troppo tempo sullo smartphone.

Google, ecco altre novità interessanti

Tra le altre novità che sono state pubblicate sui social c’è quella delle custodie ufficiali dei nuovi smartphone che saranno di colore verde per il Pixel 9 e nera per il Pixel 9 Pro Fold. Tutti questi dispositivi saranno dotati del processore Google Tensor G4 che garantirà delle ottime prestazioni. Inoltre lo schermo del Fold è di 8,02 pollici e possiede due schermi complessivamente, uno anteriore ed uno interno che ha la funzione di doppia schermata per riprodurre contenuti di applicazioni diverse. In più è stata anche inserita la funzione per quando un video è in riproduzione che consente di avere a disposizione da un lato il video e dall’ altro i comandi.

Per queste novità Google si portato un passo avanti per poter avere a disposizione nuove possibilità di aumentare il proprio guadagno avendo a disposizione nuovi modelli performanti e anche molto innovativi ed interessanti dal punto di vista del design.