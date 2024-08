A quanto pare in casa Fastweb e periodo di novità, la nota azienda vestita di giallo sembra infatti intenzionata a dare una piccola scossa al proprio mercato cercando di invogliare gli utenti a sottoscrivere un numero tramite una nuova promozione decisamente competitiva e conveniente, si tratta infatti di una promo all inclusive che a poco più di sette euro, garantisce tutto il necessario con anche la navigazione in 5G.

Come se non bastasse, Fastweb ha anche la possibilità di fregiarsi del titolo di provider con la connessione a Internet più veloce attualmente presente in Italia, tale titolo è stato conferito direttamente da Speedtest.net by Ookla che ha eletto il provider giallo, quello in grado di offrire alla connettività più veloce dopo aver confrontato migliaia di risultati di test di velocità.

Vediamo insieme ora che cosa offre la nuova promozione lanciata da Fastweb e cosa include.

Tutto il necessario

La nuova promozione lanciata da Fastweb include a soli 7,95 € al mese 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, minuti limitati verso tutti i numeri e 150 giga di traffico in connettività 5G, come se non bastasse il prezzo è bloccato per sempre, a testimoniarlo ci sono infatti moltissimo utenti che hanno sottoscritto la medesima promo già in passato e tuttora pagano il medesimo prezzo senza nessun tipo di costo aggiuntivo, tenuto nascosto dal provider.

La promo in questione tra l’altro è dedicata a tutti, sia coloro che desiderano effettuare la portabilità sia ai nuovi clienti che vogliono attivare un nuovo numero di telefono, il costo di attivazione è completamente gratuito e potrete scegliere anche se ricevere una nuova Sim a casa oppure attivare una eSIM in pochi semplici passi scansionando un QR code.

Se dunque foste interessati a questa nuova promozione per attivarla, vi basterà recarvi sul sito ufficiale di Fastweb, per poi seguire i passi indicati al suo interno.