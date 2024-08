Samsung Galaxy S24 presenta in questi giorni uno dei migliori prezzi che abbiamo mai visto, proprio perché gli utenti si ritrovano a poterlo acquistare a meno di 600 euro, senza modifiche sostanziali alle specifiche tecniche o alla qualità generale del prodotto stesso.

La versione attualmente disponibile prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD), ricordando comunque essere un prodotto relativamente piccolo, con peso di 167 grammi e dimensioni di 147 x 70,6 x 7,6 millimetri di spessore. Il processore è un Samsung Exynos 2400, con GPU Xclipse 940, ed anche un display da 6,2 pollici di diagonale. Questi è un Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, passando per densità di 416 ppi ed un refresh rate che comunque può raggiungere fino i 120Hz (sempre con protezione Gorilla Glass Victus 2).

Samsung Galaxy S24: occhio all’offerta Amazon

Il prezzo di questo bellissimo smartphone è davvero ridotto su Amazon, dovete sapere infatti che in genere il suo listino sarebbe di 899 euro, ma per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto, ecco arrivare lo sconto di 300 euro (pari al 33%), così da spendere in finale solamente 599,97 euro. Per l’offerta dovete collegarvi qui.

Il comparto fotografico dello smartphone resta uno dei punti forti, infatti nella parte posteriore è presente un trittico di sensori di alto livello: principale da 50 megapixel, passando poi per ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire con uno zoom ottico 10 megapixel (3X), il tutto per riuscire comunque a realizzare scatti a 8165 x 6124 pixel, passando per la registrazione in 8K a 30fps. L’aspetto meno convincente resta essere la batteria, un componente da 4000mAh, con supporto alla ricarica rapida, che riesce a raggiungere con difficoltà la singola giornata di utilizzo intensivo. Tutte le altre informazioni le trovate direttamente al link inserito poco sopra.