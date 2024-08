Nuova offerta ho. Mobile: 100 giga a 5,99 euro al mese!

Dall’8 luglio, fino al 29 luglio 2024, i nuovi clienti di ho. Mobile possono approfittare di una nuova offerta che promette di catturare l’attenzione di chi cerca un piano tariffario conveniente e completo. L’offerta ho. 5,99 è disponibile esclusivamente online sul sito dell’operatore virtuale ed è riservata a chi attiva un nuovo numero o effettua la portabilità da un altro operatore.

Le incredibili offerte di ho. Mobile

Con un costo mensile di soli 5,99 euro, l’offerta include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a 100 Giga di traffico internet mobile in 4G, con una velocità di download fino a 60 Mbps. Il costo di attivazione è particolarmente interessante: solo 2,99 euro invece di 29,90 euro, a condizione che il nuovo cliente provenga da una selezione di operatori specifici, tra cui Iliad, Fastweb e PosteMobile.

Chi, invece, proviene da operatori come TIM, Vodafone, WindTre o Very Mobile, dovrà sostenere il costo standard di attivazione pari a 29,90 euro e attivare la ricarica automatica, una modalità che permette di rinnovare l’offerta mensilmente attraverso addebiti su carta di credito, conto corrente o carte prepagate.

Per chi non desidera attivare la ricarica automatica, ho. Mobile offre anche un’alternativa: l’offerta ho. 13,99, che, al costo di 13,99 euro al mese, garantisce minuti e SMS illimitati e 150 Giga di traffico dati in 4G. Anche in questo caso, il costo di attivazione è di 29,90 euro.

Al momento dell’acquisto di una nuova offerta, il costo della SIM fisica è gratuito, mentre per la nuova eSIM è previsto un costo di 1,99 euro. A partire dall’8 maggio 2024, tutte le offerte in 4G di ho. Mobile sono caratterizzate da un limite di velocità di 60 Mbps, sia in download che in upload.

La connessione della nuova generazione

Chi desidera navigare alla massima velocità offerta dal 5G può optare per l’opzione “ho. Il Turbo“, disponibile a 0,99 euro al mese, o per il programma “ho.+“, al costo di 1,99 euro al mese. Tuttavia, per sfruttare la rete di quinta generazione, è necessario disporre di uno smartphone compatibile e trovarsi in una zona coperta dal 5G.