Un’occasione imperdibile vi attende su Amazon, proprio in questi giorni di metà agosto vi ritrovate a poter acquistare una smart TV Hisense al prezzo più basso che effettivamente si sia mai visto, approfittando dello sconto pazzo disponibile solo oggi.

La promozione va a toccare il modello 65U62NQ, una smart TV da 65 pollici di diagonale, con tecnologia mini-LED che può raggiungere una risoluzione massima in 4K, con pieno supporto al Dolby Vision IQ ed anche HDR 10+ Adaptive. E’ pensata anche per i videogiocatori, essendo presente la Game Mode Plus, con supporto ad Amazon Alexa per il controllo con la sola voce.

Smart TV Hisense: la promozione più pazza

Acquistare questa smart TV è davvero facilissimo, infatti oggi può essere vostra con un esborso tutt’altro che elevato, infatti la spesa da sostenere equivale a soli 699 euro. La garanzia, per tutti coloro che fossero interessati, è sempre di 2 anni. L’acquisto può essere completato a questo link, con consegna in tempi ridottissimi direttamente al vostro domicilio sempre da parte di Amazon.

Il prodotto è stato lanciato sul mercato nel corso del 2024, quindi recentissimo, con dimensioni di 83,6 x 145,1 x 7,5 centimetri di profondità, il piedistallo è posizionato ai lati del lato lungo, con un’altezza più che sufficiente, facilitando incredibilmente il posizionamento di device di vario genere direttamente al di sotto dello stesso. Molto buona la connettività nella parte posteriore: due porte HDMI 2.1, una antenna, ethernet, digital audio out, jack da 3,5mm, AV input, CI card e 2 porte USB a completare tutto il setup.

All’interno della confezione, come era lecito immaginarsi, è possibile trovare anche il telecomando wireless per il controllo da remoto dello stesso dispositivo, così da facilitare di molto la vita dell’utilizzatore finale in ogni ambiente o occasione.