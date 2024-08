La Bentley Continental GT Speed è da sempre emblema di lusso e prestazioni. Ora ha fatto un ingresso trionfale negli Stati Uniti, portando con sé oltre 30 modelli. La coupé di Crewe ha poi raggiunto la California per prendere parte a uno degli eventi più esclusivi della Monterey Car Week, “The Quail, A Motorsports Gathering”. Considerando un evento di tale portata, ovviamente Bentley non poteva stare a mani vuote. La società ha stupito tutti con una versione straordinaria.

Prima di sfilare tra le auto più prestigiose del mondo, la Continental GT Speed ha attraversato le mani esperte degli artigiani di Mulliner. Quest’ultima altro non è che la divisione Bentley dedicata alle personalizzazioni su misura. Il risultato creato è una versione unica della classica vettura che va a superare ogni limite di lusso passato e dona un nuovo significato al concetto di esclusività.

La nuova Bentley satinata e lussuosa

Questa speciale Bentley Continental GT Speed 2024 presenta una carrozzeria satinata molto particolare. La vernice realizzata è realizzata a mano e ha richiesto fino a 55 ore di lavoro. Il colore audace è contrastato da elementi in nero lucido. Si notano infatti i cerchi da 22″ a dieci razze, che aggiungono un tocco in più di sportività ed eleganza. L’aspetto grintoso della vettura è completato da un impianto di scarico sportivo, che non lascia dubbi sulle sue prestazioni straordinarie. Gli interni sono altrettanto spettacolari. Dominati dalla pelle Brunel in Gravity Grey, gli interni sono arricchiti da accenti in Mandarin, un arancione vibrante che riprende il tema della carrozzeria e conferisce un look moderno e raffinato.

Anche le modifiche esterne e interne, il powertrain della GT Speed rimane quello originale. Questo però non vuol dire che le prestazioni non siano fantastiche. La Bentley ha un motore eccelso V8 biturbo di 4 litri, parte del sistema Ultra Performance Hybrid. Questo insieme al motore elettrico alimentato da una batteria da 25,9 kWh riesce da dare al guidatore una potenza combinata di 782 CV. Tale potenza sopraffina permette alla coupé di accelerare passando da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. L’auto raggiungere così facilmente una velocità estrema di 335 km/h.