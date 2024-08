Nuova Maserati MC20: debutto alla Monterey Car Week

Fra pochissimi giorni, durante la Monterey Car Week in California, farà il suo debutto una nuova versione della Maserati MC20. Sviluppata grazie all’esperienza maturata nelle corse su pista con la versione GT2, questa nuova MC20 è la pura essenza delle prestazioni più avanzate Maserati. In questo modello troveremo tecnologie innovative e avremo davanti prestazioni impressionanti grazie ad un’aerodinamicità pazzesca.

È possibile che questa versione possa essere una GT omologata per l’uso stradale. La Maserati potrebbe avere un cambio più rapido, sospensioni più rigide e vari altri accorgimenti che ne implementano le performance. Questo modello potrebbe essere la palese un’evoluzione della Maserati MC20 attualmente in commercio, portando sulle nostre comuni strade le tecnologie e le soluzioni sviluppate per le competizioni.

Una Maserati da corsa ma su strada?

La nuova Maserati MC20 sarà un auto da sogno. Combinerà eleganza e potenza in un design sofisticato e aerodinamico futuristico. Avete presente quel veicolo che tutti desideravamo da bambini? Incarna quell’ideale alla perfezione. La Casa automobilistica ha, come anticipato, lavorato per integrare le tecnologie più avanzate sviluppate nelle competizioni. I dettagli riguardanti questa versione stradale estrema della Maserati MC20 sono ancora molto scarsi purtroppo.

L’azienda ha rilasciato solo una foto teaser. Da essa si possono notare le prese d’aria sui parafanghi, ispirate alla versione da pista GT2, e nuove appendici aerodinamiche in fibra di carbonio. Per quanto riguarda il motore, si la nuova MC20 sarà dotata di un’evoluzione del già potente V6 Nettuno. Probabilmente i fortunati acquirenti avranno sotto mano una potenza impressionante di 740 CV, simile alla versione MCXtrema. Questo aumento da parte della Maserati garantirà prestazioni ancora superiori rispetto ai modelli precedenti. La curiosità per ulteriori dettagli è molta e non vediamo l’ora di scoprire l’auto nella sua interezza. Fortunatamente alla data X, il 16 agosto, manca davvero poco. Non attendiamo altro che la Maserati presenti finalmente il prossimo bolide. Tutti gli appassionati di vetture sportive scommettiamo che hanno già l’adrenalina a mille.