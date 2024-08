1Mobile ha lanciato la sua nuova promozione “Start XPlus Reward”. Una tariffa vantaggiosa che offre minuti illimitati e un generoso pacchetto di dati a soli 4,99€ al mese. Questa offerta è valida fino al 31 agosto 2024 per tutti i nuovi clienti. Oltre che per chi effettua la portabilità del numero da altri operatori. Dal terzo rinnovo, il canone mensile scenderà a 4,49€, con l’aggiunta di 10GB extra a titolo gratuito. I costi di attivazione sono differenziati. Si parla di 10€ per le nuove SIM e 5€ per chi si trasferisce da un altro gestore. La promozione è quindi esclusiva per i nuovi clienti e per le attivazioni recenti.

1Mobile: dettagli e condizioni della nuova tariffa

La promo “Start XPlus Reward” prevede un piano di 20GB di Internet per la navigazione in Italia e in Unione Europea. Con la possibilità di continuare a navigare al costo di 0,50€ ogni 100MB in caso di esaurimento del traffico mensile. È importante notare che se questo non viene utilizzato nel mese corrente non potrà essere trasferito a quello successivo. I minuti illimitati previsti sono soggetti a un uso lecito e personale, in linea con le condizioni generali del contratto. Per coloro che non hanno credito sufficiente, l’offerta sarà attivata e rinnovata, ma sarà utilizzabile solo con un rifornimento di credito adeguato. In caso di disattivazione, i clienti potranno continuare a usufruire delle unità rimanenti fino alla scadenza.

Per cambiare soluzione, invece, sarà necessario innanzitutto annullare quella attuale tramite app o specifiche stringhe, perdendo però tutte le unità residue. Per ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, è consigliabile consultare il sito web ufficiale dell’operatore, contattare il servizio clienti o recarsi presso un negozio di vendita autorizzato. In ogni caso, scegliendo una di queste opzioni, potrete anche consultare molte altre proposte telefoniche lanciate da 1Mobile in questo periodo. Tra di esse troverete sicuramente quella che soddisfa maggiormente le vostre esigenze di comunicazione e connessione.