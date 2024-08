Truffa ancora presente in chat e in mail: rubati soldi dai conti

Una truffa dopo l’altra sta arrivando all’interno delle chat e delle caselle di posta elettronica per fregare gli utenti. Lo scopo primario sembra essere sempre lo stesso: portare via loro le credenziali di accesso ai vari siti ma anche dati personali e soldi.

Il nuovo messaggio di testo che si è diffuso all’interno di una nuova e-mail, avrebbe parlato addirittura di una bella ragazza che vuole conoscere nuovi utenti. State molto attenti perché non c’è nulla di vero in tutto questo.

Una truffa con un messaggio ruba soldi agli utenti prima che se ne accorgano

“Mi chiamo Mimi, desidero conoscerti meglio.

Sono creativo e carino e l’immaginazione va bene. Ma la fantasia di mio marito è del tutto assente, quindi stiamo insieme raramente e in modo monotono.

Sono stanco di masturbarmi in bagno, è inefficace, voglio fuoco e passione per un nuovo amante che mi voglia tutti i giorni della sua vita. Dimmi che giorno hai libero per me? Possiamo incontrarci? Sono attivo e allegro, mi considero una forte personalità. Sogno di fare sesso nella natura, questa è una meravigliosa sensazione di libertà unita a un orgasmo.

Il mio piccolo visone scorre al pensiero, voglio essere amata. I miei occhi si chiudono e il mio corpo trema di piacere.

Ti invito a discutere di questo problema, possiamo farlo nella chat, se vai sul mio profilo

Ecco il mio profilo Angel_Mimi0, questo profilo in modo che mio marito non lo scopra. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto!“.

Quello che per molti potrebbe essere un grande invito in realtà è solo un messaggio utile per fregare le persone. Purtroppo molti utenti ci sono cascati e stanno adesso passando attraverso delle trafile molto lunghe e complicate. Probabilmente non recupereranno mai i loro soldi e questo di sicuro è un problema molto grave.