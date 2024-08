Uno dei prodotti più attesi dell’anno è senza alcun dubbio il prossimo iPhone, iPhone 16 infatti avrà il compito di portare una ventata di rinnovamento e cambiamento nel mondo Apple, ricordiamo infatti che questo prodotto vedrà il pareggiamento di numerose specifiche tecniche tra la variante base e quelle Pro, infatti queste ultime monteranno lo stesso chip di ultima generazione, l’Apple A18 Bionic e tutte quante almeno 8Gb di memoria RAM, il tutto per rendere possibile l’esecuzione della suite Apple Intelligence, certamente onerosa di risorse.

Ovviamente le novità più attese sono quelle inerenti l’Intelligenza Artificiale, la quale segnerà un passo fondamentale per i prodotti Apple dal momento che vedrà l’esordio attesissimo dell’azienda nel mondo dei motori neurali, ma non è tutto, alcuni cambiamenti sostanziali riguarderanno anche design e dotazione hardware.

Un nuovo tasto

I nuovi iPhone saranno diversificato l’uno dall’altro e i modelli Pro e Pro Max avranno entrambi la fotocamera con lente tetraprismatica che consentirà l’uso dello zoom 5x, a cui però si abbinerà qualcosa di nuovo, arriverà infatti un nuovo tasto laterale capacitivo a doppia corsa, il quale potrà essere utilizzato per scattare delle foto con una pressione fisica, una leggera per mettere a fuoco e una più decisa per scattare, esattamente come avviene per le fotocamere professionali con il pulsante di scatto.

Si tratta senza dubbio di una novità dal carattere decisamente inequivocabile, non a caso Apple da un paio di anni a questa parte ha sottolineato come il comparto multimediale dei propri device sia pensato per coloro che amano creare contenuti fotografici e video, cosa che nei modelli Pro si esprime al massimo del suo potenziale grazie alle tre fotocamere, le quali ora saranno accompagnate da un nuovo supporto per migliorare l’esperienza d’uso, come se non bastasse questo tasto consentirà di regolare lo zoom semplicemente facendoci scivolare il dito sopra.